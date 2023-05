Ángel de Brito contó detalles de su cambio físico: "No hay ninguna fórmula mágica"

“Mucha gente me ve más flaco, más en forma. No sé si es la ropa o qué. Me preguntan todo el tiempo qué hago pero no hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún secreto. Nada mejor que descansar bien, hacer deporte todos los días, estoy haciendo caminata todos los días porque me acostumbre en la pandemia”, señaló el conductor de LAM.