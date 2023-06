Ángel de Brito contó las últimas novedades de la salud de Silvina Luna y dio esperanzas: qué hizo al despertar

Sobre cómo despertó Silvina, el periodista contó que se mostró “sensible y de muy buen humor”. Y su leve evolución“la aleja de la traqueotomía. Es muy alentador, pero hay que ir con cautela porque sigue con un cuadro complicado”. Su primera reacción fue abrazarse con su hermano completamente emocionada.

“Con la tomografía descartaron un daño cerebral. Hoy estuvieron haciéndole todos los estudios. Estaba un poco boleada, medio confundida, pero después reconoció a todos y querer hablar fue el primer impulso”, remarcó Ángel.

Respecto a la bacteria que le detectaron, por la cual estaba aislada, el conductor indicó que es cierto, pero aclaró se trata de una que ya tenía y por la cual estaba recibiendo un tratamiento.

“Lleva un mes de antibiótico y este tratamiento dura diez. Después puede acceder al trasplante. Lo importante es que está controlada a través de la medicación que le propiciaron los médicos”, precisó.

Sobre su estado de ánimo, el conductor amplió: “Está de muy buen humor. Reconoce a todo el mundo que la visita. Tiene apetito. Lo primero que hizo fue abrazar a su hermano. Está consciente de todo lo que ocurrió. Está muy sensible. Pasó una buena noche, está hablando y nadie puede creer lo que está pasando porque lo veían como un milagro”.

“Quiere alimentarse, está muy sensible, mejoró su semblante y los médicos le recomendaron que no reciba a nadie más allá de las visitas autorizadas. (...) Está muy bien, consciente, débil, tiene que recuperar músculos y fuerza, pero todos están muy confiados con su evolución”, siguió. Y cerró: “Ya empezó a mostrar su carácter de siempre y mañas”.

Buenas noticias sobre la salud de Silvina Luna en medio de su preocupante internación

En medio de la preocupante internación de Silvina Luna en terapia intensiva del Hospital Italiano y el pedido de dadores de sangre de sus familiares y allegados, se conoció una buena noticia sobre la evolución del cuadro de salud de la modelo en las últimas horas.

Mercedes Ninci contó en Radio Mitre que a Silvina le sacaron el respirador, despertó y hasta pidió un vaso con agua, mientras aún sigue internada y en terapia intensiva.

“Me acaban de avisar que le sacaron el respirador a Silvina Luna y que pidió un vaso con agua. Eso habla de que está mejor. Re buena noticia, así que realmente una alegría bárbara”, indicó la periodista en el ciclo radial Alguien tiene que decirlo.

Y desdela puerta de la clínica arengó a la gente a que se presente a donar sangre para Luna: “Mientras tanto estoy acá donde tienen que llegar los dadores de sangre. En Perón 4550, que es el edificio nuevo del Hospital Italiano".

"Le pido a la gente que está sana y que no tiene nada que hacer hoy, que va a ir a hacer gimnasia al parque... Que se venga acá y donen sangre para Silvina Luna que todavía no ha llegado nadie”, insistió.

“Hay gente que puede hacerlo, no todo el mundo puede donar sangre. Si hay gente que puede venir, estaría buenísimo. Realmente una muy buena noticia. Esto me lo enteró por fuentes cercanas a Silvina Luna. No tiene padres, así que está todo el día su hermano o vienen las hermanas “petardo”, íntimas amigas de ella”, remarcó Ninci.

En tanto, Ángel de Brito informó vía Twitter en la misma línea sobre la mejoría que presentó Silvina en las últimas horas: "Anoche mientras hacíamos LAM extubaron a Silvina Luna, los médicos querían ver cómo pasaba la noche y ya está consciente y hablando! Pasó una buena noche!".