Ángel de Brito defendió a Cinthia Fernández tras su fuerte cruce con Oscar González Oro

"Justamente lo que más aprendí es rítmica, repregunta, lograr un título del invitado o punto generador. Evidentemente me mal acostumbraste. Seguimos en la prehistoria", completó tirando un palito para su actual programa.

Ángel de Brito Cinthia Fernández Twitter

En ese sentido, ante las declaraciones de Cinthia, Ángel dejó en claro que LAM tiene sus puertas abiertas para ella y expresó: "¿Cuándo crecerán esas tres pibitas para que vuelvas a tu silla?"

"Jajajajajajajajajaj te amamos tío! Ya pronto no le vamos a dar mas bola, le vamos a usar toda la ropa, nos va a pegar la adolescencia y te largamos a la vieja. Firman #trilliterremoto", cerró la panelista.

Ángel de Brito y Cinthia Fernández Twitter

Escándalo: Cinthia Fernández discutió con Andrés Nara, intervino el Negro Oro y la panelista se fue del estudio

Este viernes en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, se vio un terrible escándalo al aire cuando Cinthia Fernández se peleó con Andrés Nara, intervino Oscar González Oro y la panelista se terminó retirando del estudio.

"Cuando viniste acá me parece que fui muy respetuosa", le dijo Cinthia al papá de Wanda y Zaira. Y él le contestó molesto por algo que había dicho hace unos días: "Vos estás mal informada, lo que dijiste en su momento estás desubicada porque no sabías la verdad".

"Nosotros sabíamos la interna y la realidad de la situación. ¿Vos fuiste a la clínica? Vos estás mal informada siempre", le marcó Andrés a Cinthia, cuando se referían al episodio de salud que tuvo Wanda.

"Vos no tuviste respeto por tu hija y choluleaste", le dijo Cinthia. Y luego deslizó: "Hice una pregunta periodística y puedo preguntar las veces que se me cante".

Al escuchar esto, el Negro Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato.

Luego, la panelista se terminó retirando del estudio en plena entrevista tras la tajante aclaración que le hizo el conductor. Clima muy tenso.