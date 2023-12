Diego Brancatelli subió un video de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester acaramelados: "Como Milei y Fátima"

“¿Se pueden dejar de besar un minuto?”, les dijo el panelista de Argenzuela a la parejita que se la notaba muy acaramelada.

“No podemos”, le respondió el exdeportista a quien se lo veía en el video muy feliz. Acto seguido, Osvaldo ironizó, en referencia al beso del presidente y la humorista en el final de la obra (Fátima 100%) del viernes en Mar del Plata: “Somos Milei y Fátima”.

diego brancatelli con daniela ballester.jpg

Daniela Ballester habló por primera vez de su noviazgo con Daniel Osvaldo: "No se enojen"

Luego de que Daniel Osvaldo y Daniela Ballester confirmaran su noviazgo a través de las redes sociales, la periodista habló del romance con el exfutbolista en Socios del Espectáculo (El Trece).

Las cámaras del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron hasta donde se encontraba la conductora de C5N y le consultaron por Osvaldo.

“Perdón, no quiero chocar a nadie pero no quiero ser maleducada”, dijo Ballester un tanto incómoda, quien además intentó no emitir palabra sobre su vínculo con el exdeportista.

Acto seguido, uno de los periodistas le preguntó si estaba enamorada de Osvaldo y Ballester expresó: “No. No vamos a hablar de nada de eso”.

“De verdad, perdón. No se enojen”, insistió la periodista que, si bien no quiso hacer declaraciones, en sus redes sociales compartió fotos con su nuevo novio.