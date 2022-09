Ángel de Brito molesto con Vicky Xipolitakis: "Sos bastante irrespetuosa..."

En una parte de la entrevista, la mamá de Salvador Uriel dijo que le gustaría que se hable de su labor en los medios y no de la denuncia, a lo que el conductor de LAM arremetió: “Me parece que descubrió un mundo de temas muy tarde, si querés hablamos de tu trabajo de panelista que es lamentable”.

“Acá estamos hablando de un fallo judicial, si era a favor tuyo también lo íbamos a ir a buscar a Naselli como lo buscamos mil veces. El fallo es el fallo y ojalá, si fue como ella dice, que lo gane”, aseguró Ángel.

“Me parece Vicky que sos bastante irrespetuosa. Estás hablando con todos profesionales que estudiaron, ¿Vos qué estudiaste para estar sentada en un programa de televisión si ni siquiera sabés hablar?”, cerró, muy fuerte.

Vicky Xipolitakis muy dura con la Justicia por la sentencia a favor de Javier Naselli: "¿Tengo que estar muerta para que me crean?"

Luego de que la justicia falle en su contra en la causa de violencia y lesiones, entre otros cargos, contra el empresario Javier Naselli, Vicky Xipolitakis rompió el silencio en LAM (América TV) y fue muy dura contra la justicia.

Muy apenada por la decisión del tribunal, aseguró “hay que denunciar siempre, es un tema muy delicado”, y disparó contra los medios que tratan con “liviandad” un tema tan especial, pongan en tela de juicio si los hechos fueron o no ciertos, y “opinen por opinar”.

“Para que te lleven a juicio tiene que haber pruebas, y que estén comprobados los hechos, sino una fiscalía no te lleva”, dijo y aseguró “se me denigró mucho como mujer y voy a seguir luchando”.

“La condena era nuestra protección. Nada de lo que cuentan es así, y conmigo hacen violencia mediática y no se como actuar”, dijo y aseguró “el perito dijo que estaba ahorcada y estaba comprobada, pero cuando hay poder todo es más difícil”.

“No iba a hablar, menos en este programa, siempre me están criticando, soy una mujer que viví violencia y me pegan siempre. ¿Tengo que estar muerta para que me crean?", aseguró, muy crítica.

“No está bueno lo que están haciendo. Veo un hostigamiento permanente”, aseguró y criticó a quienes aseguran que la denuncia fue por dinero: “Si era por plata me quedaba”, cerró.