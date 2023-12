Ángel de Brito reveló el nombre de la nueva angelita que podría sumarse a LAM 

En tanto, se sabe que la histórica angelita Yanina Latorre también estará ausente en el programa durante las primeras semanas de 2024 debido a sus vacaciones ya pautadas, por lo que el desembarco de nuevas panelistas es posible.

Ángelde Brito IG - Virginia Gallardo charlas 2024 LAM.jpeg

Es así que, en este contexto y teniendo presente su desvinculación de Socios del espectáculo (El Trece), en las últimas horas De Brito reveló desde sus Instagram Stories la posibilidad de sumar a LAM a Virginia Gallardo.

"¿Sumarías a Gallardo a LAM?" fue la consulta de un seguidor al periodista a través de la ya famosa cajita de preguntas de Instagram. Y la contundente respuesta de Ángel no fue otra que: "La llamamos, estamos en charlas 2024".

Virginia Gallardo

Una panelista de El Trece fue despedida y explicó en LAM los motivos: "Entiendo que la tele es así"

Ángel de Brito anunció este martes en LAM (América TV) que una panelista de El Trece fue despedida y, más tarde, la protagonista explicó los motivos. "Es madre, vimos ese embarazo, vimos su casamiento, vimos varios romances", adelantó Ángel sobre la panelista. "La que abandona el panel, no por decisión propia, es Virginia Gallardo. No va a ser más parte de Socios del Espectáculo", reveló.

En un móvil, Gallardo afirmó: "Me voy". "¿Por qué te vas?", le consultó el cronista. "Cambios en el programa. Me voy en dos semanas, el 15 de diciembre. Me lo comunicaron. Ha sido un año hermoso para mí. Inesperado haber vuelto con este equipo en su momento. Entiendo después de tantos años que la tele es así", explicó la rubia.

Virginia Gallardo despedida Socios- Captura LAM .jpg

Allí, el cronista le repreguntó por su salida del programa y la bailarina dijo: "No, tiran lo que tiran siempre y yo entiendo y respeto el trabajo de ustedes. Quieren ir por el lado más periodístico". "¿Fue decisión de la producción?", le preguntó. "Qué sé yo, yo no pregunto tanto. O sea, yo ingresé en su momento por dos meses, me quedé todo el tiempo, ahora buscan ir por otro lado".

Y sobre su trabajo, agregó: "Siempre tuve libertad, siempre traje mucha información. Siempre, ya planteado el tema, sí puedo ir a los protagonistas. Sí, no hago ese trabajo de investigación porque no me corresponde". "Por lo pronto, es una renovación, ir por otro lado, vendrá otra persona acorde a las necesidades nuevas", remarcó Virginia sobre la decisión que tomó la producción.