Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó al periodista: "¿Eres el Rial de esta época?". Con la intención de diferenciarse de su colega, Ángel reveló el modus operandi de Rial. "Soy completamente lo opuesto", manifestó. Y agregó: "No pido nada a cambio, no llamo para bajar temas, y no choco la Ferrari".

image.png Ángel de Brito se diferenció fuerte de Jorge Rial: "Yo no..."

De esta manera, de Brito expuso ante sus 3 millones de seguidores cómo sería la forma de actuar de Jorge en los medios de comunicación. Cabe destacar que Morena Rial ya había afirmado anteriormente que en varias ocasiones su padre había llamado a algunos programas de televisión para evitar su participación o trabajo como panelista.

En los últimos días, también se ha conocido que Morena ha enviado a su hijo Francesco a la ciudad de Córdoba por temor a que le suceda algo en la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus declaraciones, la mediática expresó que Rial la amenazó con "pelear la tenencia" del pequeño.

Se ha revelado el verdadero motivo por el cual Jorge Rial buscaría obtener la tenencia de Francesco Benicio, su nieto, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su padre, Facundo Ambrosioni, en Córdoba.

La razón que habría impulsado a Rial a buscar la tenencia de su nieto es contundente: estaría cansado de que el niño de 4 años aún no esté escolarizado, debido a los constantes viajes de la figura pública, quien aún no ha decidido dónde establecer su residencia.

Sin embargo, Ambrosioni también busca obtener la custodia definitiva de su hijo y no se lo pondrá fácil a Rial. "Estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y solo busco su bienestar, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación. Por eso he estado luchando por obtener la tenencia de mi hijo", aseguró Ambrosioni en diálogo con Ciudad Magazine.

Esta disputa legal por la tenencia de Francesco ha generado una gran controversia en el ámbito del espectáculo, dejando en evidencia las diferencias entre Jorge Rial y Ángel de Brito, quienes tienen posturas y formas de trabajar muy distintas en el periodismo del espectáculo en Argentina.