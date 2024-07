Aníbal Lotocki fue sobreseído en 4 causas y María José Favarón rompió el silencio: "No hizo nada incorrecto"

"Mi discurso siempre fue el mismo: sigo creyendo en la inocencia de mi marido y estoy cada vez más convencida de su inocencia. Confió ciegamente en que no hizo nada incorrecto respecto a la praxis médica que realizó", indicó la pareja del polémico cirujano, que está preso en el penal de Ezeiza.

"Mucha gente llegó a él por recomendación y quedó muy conforme con los resultados. Y del medio también. Así como muchos muestran chats de pacientes que lo critican, hay otros chats en las que se lo defiende y nadie lo muestra", continuó Favarón.

Y dejó en claro su experiencia al pasar por su consultorio: "Yo no tengo miedo, no me saqué ningún producto, lo tengo al día de hoy y realizo una vida normal".

"Yo tengo mucha empatía con lo que le pasó a Silvina (Luna). Difiere mucho lo que se dijo en televisión con lo que se encontró en el material probatorio. Los estudios previos a la cirugía de Aníbal los presentó ella en 2015", indicó sobre la muerte de la rosarina ocurrida en agosto de 2023.

"Sufrí un montón con la muerte de Silvina (Luna) pero lo que se encontró en su cuerpo difiere bastante de lo que se dijo en los medios. Hasta ahí voy a llegar", indicó Majo Favarón.

"Lamenté mucho lo que pasó con Mariano Caprarola. Lo quise, lo consideré un amigo. Conocí a su familia y las ex parejas. No quiero entrar en detalles pero la gente tiene que saber que cuando él vino a ver a Aníbal en 2010, estaba operado por otro cirujano con el que había tenido problemas. Él vino porque quería que Aníbal se lo resuelva", comentó sobre la muerte del panelista.

Y argumentó: "Hay una historia clínica de él. La insuficiencia renal que aparece en la historia clínica de Mariano Caprarola no están asociadas a las cirugías sino a unos retrovirales que él tomaba desde hacía muchísimo tiempo. Es algo muy delicado como para tomarlo livianamente".

"Virginia Gallardo no es ni víctima ni denunciante. Me quedo con lo que dice siempre: que está muy bien. Fui su amiga, vivía con ella. Los dolores que dice Virginia que tenían era por un desgarro que se había hecho en el Bailando", consideró María José Favarón después de ver una nota a la correntina.

La mujer de Aníbal Lotocki publicó una foto alarmante y entró en pánico

Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, generó preocupación entre sus seguidores en las redes sociales luego de publicar una foto, con la cual graficó el dramático problema que vivió en su casa durante las últimas horas.

En medio de la incertidumbre por la detención de su marido, en el marco de la causa por mala praxis y la muerte de Silvina Luna, la mujer del cuestionado cirujano entró en pánico por la visita que le hizo un mosquito Aedes aegypti.

En Instagram, Favarón colgó una imagen del insecto que logró matar y dejó entrever su confusión, ya que abrió le vio manchas blancas pero no logró convencerse de si era o no el transmisor del dengue. “Re siii”, fue la opción elegida por sus followers.

En el boletín epidemiológico que se publicó este domingo, el Ministerio de Salud informó 270 muertos y 379.341 casos de dengue en lo que va del 2024. Estas cifras advierten que los contagios continuaron en aumento en la última semana, mientras que las muertes también crecieron.