Apareció Rocío Rial tras hacerse cargo del hijo de Morena: qué pasará con Amadeo y qué hará Jorge

Rocío Rial

Durante el período en que Morena estuvo detenida, Rocío mantuvo un rol discreto pero decisivo dentro del entorno familiar. Fue quien se hizo cargo del cuidado de su sobrino Amadeo y, ahora, también quien decidió abrirle las puertas de su hogar para que la influencer pueda cumplir allí la prisión domiciliaria mientras la causa judicial continúa su curso.

Desde el balcón del departamento, Morena Rial habló brevemente con el programa A la tarde (América TV), que logró comunicarse con ella a través del portero eléctrico del edificio. “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien, por eso siempre estuve tranquila”, aseguró.

La influencer también hizo referencia al tiempo que pasó en la cárcel y a lo que implica esta nueva etapa de encierro en su casa. “No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, sostuvo.

Mientras la investigación judicial sigue avanzando, la figura de Rocío quedó inevitablemente en primer plano. Aunque siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática, su gesto de recibir a su hermana en su casa fue interpretado por muchos como una muestra clara de apoyo en uno de los momentos más complejos que atraviesa Morena Rial.

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Cuáles fueron las primeras imágenes de Morena Rial tras obtener la prisión domiciliaria

Luego de que la Justicia le concediera el arresto domiciliario, Morena Rial fue registrada este jueves por las cámaras de PrimiciasYa justo cuando arribó al departamento de su hermana, Rocío Rial, tras dejar atrás la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Allí se encontraba detenida desde septiembre de 2025.

La medida fue otorgada el martes 10, después de que la Cámara de Casación aceptara un escrito presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana. En ese documento, ambos se comprometieron a asegurar que la influencer respete cada una de las condiciones que determine el juez en el marco del beneficio.

Morena Rial saliendo de la cárcel

Horas antes, en Puro Show (El Trece) difundieron imágenes del momento en que la joven abandonaba el penal. En el material se la ve salir esposada, con el rostro cubierto y acompañada por efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense rumbo a los tribunales.

A pesar de que sus abogados habían señalado que el tiempo en prisión la había afectado anímicamente, en las imágenes se la observó sonriente y con buen semblante durante el traslado.

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