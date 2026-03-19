Apareció Rodrigo de Paul a bancar a Tini Stoessel en medio del escándalo con Emilia Mernes

Embed - tini on Instagram: "MAÑANA 9pm Arg ¡¡¡¡¡DOS AMANTES!!!!! CÓRDOBA LA CANTAMOS PARA MI CUMPLE" View this post on Instagram

Qué pasa entre Tini y Emilia Mernes

Desde entonces, los rumores no hicieron más que multiplicarse. Viejas declaraciones, supuestas diferencias por colaboraciones y gestos virtuales comenzaron a ser analizados al detalle por los fanáticos, que incluso ya hablan de “bandos” dentro del pop argentino. En esa misma línea, Yanina Latorre aseguró que varias figuras habrían tomado distancia de Emilia.

Con ese panorama, el timing de “Dos amantes” parece cualquier cosa menos ingenuo. Mientras el escándalo escala y el fandom debate de qué lado ponerse, Tini redobla la apuesta con una producción ambiciosa, repleta de estrellas y pensada para generar impacto inmediato.

Entre unfollows, teorías cruzadas y apariciones de alto voltaje, el nuevo video no solo promete convertirse en un éxito musical, sino también en el episodio más caliente hasta ahora de una historia donde se mezclan fama, poder y rivalidad en la cima del pop argentino.