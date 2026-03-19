Apareció Rodrigo de Paul a bancar a Tini Stoessel en medio del escándalo con Emilia Mernes
Rodrigo de Paul tuvo un firme gesto con Tini Stoessel, pese a su amistad con Duki, que marcó de qué lado se encuentra. Los detalles.
19 mar 2026, 10:13
Apareció Rodrigo de Paul a bancar a Tini Stoessel en medio del escándalo con Emilia Mernes
La tensión entreTini Stoessel y Emilia Mernes ya no se disimula y, en medio del creciente revuelo, la Triple T volvió a quedar en el centro de la escena con un movimiento que hizo estallar las redes: el adelanto de su nuevo videoclip, “Dos amantes”.
El teaser, que se conoció en las últimas horas, no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en furor. ¿El motivo? La impactante lista de figuras que participan del proyecto: Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Cacho Deicas, la voz histórica de Los Palmeras, entre otros nombres que potencian aún más la apuesta de la cantante.
La trama del video gira alrededor de un misterioso sobre que va circulando de mano en mano y va enlazando a cada uno de los protagonistas en una historia cargada de misterio, humor y guiños a la cultura popular. Todo desemboca en una escena final tan inesperada como potente: aparece Rodrigo de Paul y, detrás suyo, nada menos que Messi.
Pero el lanzamiento del clip no llega en cualquier contexto. En paralelo, crecen las versiones sobre una fuerte interna entre Tini y Emilia, luego de que Stoessel dejara de seguir a Mernes en redes sociales, un gesto que desató todo tipo de especulaciones.
Embed - tini on Instagram: "MAÑANA 9pm Arg ¡¡¡¡¡DOS AMANTES!!!!! CÓRDOBA LA CANTAMOS PARA MI CUMPLE"
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Qué pasa entre Tini y Emilia Mernes
Desde entonces, los rumores no hicieron más que multiplicarse. Viejas declaraciones, supuestas diferencias por colaboraciones y gestos virtuales comenzaron a ser analizados al detalle por los fanáticos, que incluso ya hablan de “bandos” dentro del pop argentino. En esa misma línea, Yanina Latorre aseguró que varias figuras habrían tomado distancia de Emilia.
Con ese panorama, el timing de “Dos amantes” parece cualquier cosa menos ingenuo. Mientras el escándalo escala y el fandom debate de qué lado ponerse, Tini redobla la apuesta con una producción ambiciosa, repleta de estrellas y pensada para generar impacto inmediato.
Entre unfollows, teorías cruzadas y apariciones de alto voltaje, el nuevo video no solo promete convertirse en un éxito musical, sino también en el episodio más caliente hasta ahora de una historia donde se mezclan fama, poder y rivalidad en la cima del pop argentino.