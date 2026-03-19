Yanina Latorre dio detalles del "juego sucio" de Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel

En paralelo, el listado de celebridades que dejaron de seguir a la cantante fue creciendo y alimentando aún más las especulaciones. Además de Tini Stoessel, también se sumaron nombres como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu, lo que reforzó la idea de una posible interna dentro del ambiente artístico.

Por el momento, Emilia Mernes optó por el silencio y no se pronunció públicamente frente a estas versiones. Sin embargo, el tema sigue escalando y suma nuevos condimentos a una historia que combina tensiones personales, repercusiones en redes sociales y supuestas maniobras para sostener su presencia en el mundo digital.

Emilia Mernes está comprando bots por la caída de seguidores - captura SQP

Cuál fue la imperdonable maldad de Emilia Mernes con María Becerra que rompió en pedazos su amistad

Luego de exponer una primera explicación en sus redes sociales, Yanina Latorre llevó el tema a la pantalla chica y este miércoles profundizó sus dichos con un señalamiento directo hacia Emilia Mernes, a quien responsabilizó por una actitud que habría generado fuerte incomodidad en el entorno de María Becerra. Situación que se suma a su pelea con Tini Stoessel, confirmada horas atrás con el unfollow de la intérprete de Bar, Carne y Hueso, y Ángel, entre sus muchos hits.

De acuerdo al relato de la conductora de SQP (América TV), la tensión entre las artistas no sería reciente ni aislada, sino que tendría antecedentes que se remontan a tiempo atrás. En ese sentido, deslizó que hubo un episodio puntual que encendió las alarmas dentro del ambiente musical, en el que la entrerriana habría quedado en el centro de la escena por una situación incómoda que también involucró a la hermana de María. Ese momento, siempre según su versión, habría dejado un clima enrarecido y comentarios en privado entre quienes forman parte del círculo más cercano.

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Siguiendo con su reconstrucción, Latorre remarcó que ese tipo de actitudes fue interpretado como una falta de códigos en un ámbito donde lo personal y lo laboral suelen entrelazarse. A partir de ahí, según explicó, comenzaron a multiplicarse las señales de distanciamiento: gestos, silencios y decisiones que, si bien no trascendieron públicamente en su momento, fueron marcando una grieta cada vez más notoria entre las partes.

En ese marco, Yanina Latorre fue más allá y detalló cuál habría sido el detonante principal del conflicto. “En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines”, lanzó en el ciclo de América, al referirse al origen del enfrentamiento y al enojo de la llamada Nena de Argentina.

Además, al describir cómo habría sido esa dinámica, no dudó en profundizar sus acusaciones: “Emilia usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico”. De esta manera, la panelista dejó planteado un escenario cargado de tensiones, rivalidades y disputas internas.