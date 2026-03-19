Yanina Latorre dio detalles del "juego sucio" de Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel
La conductora de SQP, Yanina Latorre, expuso la polémica estrategia que Emilia Mernes estaría implementando en medio de su feroz pelea con Tini Stoessel. Todos los detalles.
19 mar 2026, 09:33
Yanina Latorre dio detalles del "juego sucio" de Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel
El gesto virtual de Tini Stoessel al dejar de seguir a Emilia Mernes no hizo más que echarle leña al fuego a un conflicto que ya venía dando que hablar y que Yanina Latorre se encargó de potenciar con nueva información en SQP (América TV). Lejos de quedar en un simple movimiento en redes, la decisión tuvo consecuencias inmediatas y, según se comentó al aire, habría generado un verdadero cimbronazo en la cuenta de Instagram de la artista entrerriana, con una notable pérdida de seguidores en cuestión de horas.
En medio de este escenario cargado de tensión, la conductora sumó datos que encendieron aún más la polémica durante la emisión de este miércoles de Sálvese Quien Pueda. Mientras debatían el tema que domina la agenda del espectáculo, Yanina deslizó una versión que sorprendió a todos: tras el estallido mediático, Emilia Mernes habría tomado medidas para contrarrestar el impacto negativo en sus números digitales.
Siempre filosa, la conductora compartió al aire el dato que le llegó en tiempo real y no dudó en exponerlo. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no sólo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, lanzó sin filtro, dejando en claro que la situación sería más compleja de lo que parecía a simple vista.
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Pero eso no fue todo. Latorre fue por más y analizó cómo este tipo de movimientos puede generar un efecto en cadena difícil de frenar dentro del universo digital. “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, explicó, poniendo el foco en la influencia que tienen ciertas figuras sobre sus comunidades virtuales.
En paralelo, el listado de celebridades que dejaron de seguir a la cantante fue creciendo y alimentando aún más las especulaciones. Además de Tini Stoessel, también se sumaron nombres como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu, lo que reforzó la idea de una posible interna dentro del ambiente artístico.
Por el momento, Emilia Mernes optó por el silencio y no se pronunció públicamente frente a estas versiones. Sin embargo, el tema sigue escalando y suma nuevos condimentos a una historia que combina tensiones personales, repercusiones en redes sociales y supuestas maniobras para sostener su presencia en el mundo digital.
Cuál fue la imperdonable maldad de Emilia Mernes con María Becerra que rompió en pedazos su amistad
Luego de exponer una primera explicación en sus redes sociales, Yanina Latorre llevó el tema a la pantalla chica y este miércoles profundizó sus dichos con un señalamiento directo hacia Emilia Mernes, a quien responsabilizó por una actitud que habría generado fuerte incomodidad en el entorno de María Becerra. Situación que se suma a su pelea con Tini Stoessel, confirmada horas atrás con el unfollow de la intérprete de Bar, Carne y Hueso, y Ángel, entre sus muchos hits.
De acuerdo al relato de la conductora de SQP (América TV), la tensión entre las artistas no sería reciente ni aislada, sino que tendría antecedentes que se remontan a tiempo atrás. En ese sentido, deslizó que hubo un episodio puntual que encendió las alarmas dentro del ambiente musical, en el que la entrerriana habría quedado en el centro de la escena por una situación incómoda que también involucró a la hermana de María. Ese momento, siempre según su versión, habría dejado un clima enrarecido y comentarios en privado entre quienes forman parte del círculo más cercano.
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Siguiendo con su reconstrucción, Latorre remarcó que ese tipo de actitudes fue interpretado como una falta de códigos en un ámbito donde lo personal y lo laboral suelen entrelazarse. A partir de ahí, según explicó, comenzaron a multiplicarse las señales de distanciamiento: gestos, silencios y decisiones que, si bien no trascendieron públicamente en su momento, fueron marcando una grieta cada vez más notoria entre las partes.
En ese marco, Yanina Latorre fue más allá y detalló cuál habría sido el detonante principal del conflicto. “En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines”, lanzó en el ciclo de América, al referirse al origen del enfrentamiento y al enojo de la llamada Nena de Argentina.
Además, al describir cómo habría sido esa dinámica, no dudó en profundizar sus acusaciones: “Emilia usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico”. De esta manera, la panelista dejó planteado un escenario cargado de tensiones, rivalidades y disputas internas.