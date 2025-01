Gran Hermano 2024: quién fue el participante eliminado por el voto positivo del público

La primera salvada de esta noche fue Lourdes. La marplatense obtuvo el 18,5 por ciento de los votos del público. Luego, el conductor Santiago del Moro anunció que Sandra continuaba una semana más. La pescadera se quedó al sacar 20,1 el por ciento de los votos.

Más adelante, Luciana bajó de placa y pudo desarmar la valija. La participante trans obtuvo el 25 por ciento de los votos. Chiara y Giuliano también bajaron de placa. La hija del exjugador de la selección argentina sacó el 28,4 por ciento de los votos y el santafecino, 29,5 por ciento.

Después, salieron de placa Brian y Martina. El vendedor ambulante consiguió el 33,8 por ciento de los votos. En tanto, la rubia obtuvo 47,3 por ciento.

Minutos antes de la medianoche, el conductor reveló que Sebastián era el último eliminado del reality. Bambi quedó fuera de la competencia al sacar el 40,6 por ciento de los votos. Sofía se quedó al obtener el 59,4 por ciento.

Gran Hermano 2024: sonó el teléfono rojo por primera vez, lo atendió Santiago y cambió el destino de la casa

Este jueves, en Gran Hermano 2024 (Telefe), sonó por primera vez el teléfono rojo, el participante Santiago Algorta lo atendió y recibió un super beneficio.

Pasadas las 22.30, sonó el icónico teléfono rojo, el uruguayo corrió hasta el lugar, lo atendió y el conductor Santiago del Moro le anunció que podía elegir entre dos opciones: mandar a dos participantes a placa o compartir un espectacular banquete con un grupo de compañeros.

Algorta no lo dudó y decidió fulminar a dos jugadores. En primer lugar, eligió a Sofía 'Sopa' Buscio y en segundo, a Chiara Mancuso. Ambas, obviamente, manifestaron su descontento con la decisión de 'Tato'.

Ahí, el rubio justificó su decisión y expresó: "Una de las cosas que más se ha dicho de Juan Pablo (De Vigili, el líder de la semana) es que está muy en son de paz. Poniendo a Sofía en placa quiero ver si se inclina por afinidad".

"Ahora entiendo. Se la querés complicar al líder de la semana", sumó Del Moro. "Quiero ver qué hace. Quiero ver si se confirma lo que muchos dicen, que se maneja más que nada por afinidad o si se inclina por el juego", explicó Algorta.

Luego, le respondió el correntino: "Pareciera que él tiene el manual de cómo se juega esto y parece que hay que jugar como él lo dice. Y para mí jugar no siempre es atacar. Yo no voy en son de paz, pero tengo otra forma de jugar. Hay valores que yo no negocio".