Ariel se sacó con Alfa por una pesada broma a Camila en Gran Hermano 2022

"No hagas eso Alfa, no se jode con eso, está dormida, está vulnerable, no se hace eso", le advirtió el participante. "Está dormida, es una broma", se excusó Alfa.

Embed

Luego de eso, el hombre de Tigre fue a buscar a Ariel en la habitación y le dijo: "Yo estaba jugando con Camila, no me gusta que se meta nadie. Vos no podes ponerte en abogado, es problema mío".

"Estás loco bolu... Tenés 60 años flavo, estaba vulnerable, le metiste el dedo en la boca durmiendo, eso no se hace, ¿de dónde saliste? Grito todo lo que quiero", le retrucó enérgico y a puros gestos Ariel.

Y en charla con Nacho, Maxi y Conejo, Ariel comentó: "Yo me saco cuando estaba en la habitación solo y él vino a increparme. Ahí me puse de la cabeza, que me vino como a apurar".

ariel 5.jpg

Las fotos de Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 de joven: impactante cambio

Ariel Ansaldo fue uno de los últimos participantes del reality Gran Hermano 2022 en ingresar a la casa más famosa del país hace unas semanas junto a Camila Lattanzio.

Desde las redes sociales, comenzaron a circular varias fotos de cómo era Ariel Ansaldo de joven, con 60 kilos menos, los cuales la mayoría engordó durante la pandemia, según admitió su papá Roberto en charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe.

ariel ansaldo 2.jpg

“Hace tres años, cuando empezó el Covid, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”, reconoció el hombre.

En Twitter, se conocieron algunas fotos de cómo era Ariel hace varios años y donde se lo puede ver mucho más delgado y con la cabellera bien larga, causando la sorpresa de los usuarios.