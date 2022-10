¡Ascenso, celos y escándalos! Por qué invisibilizan cada vez más a Morena Beltrán en ESPN

Curiosamente, en los últimos días, Beltrán perdió visibilidad en los programa de ESPN. "De un momento al otro la hicieron casi invisible. La pusieron en penitencia", sostuvo Azzaro.

¿Qué pasó? El periodista las autoridades del canal le bajaron el pulgar. La joven cerró contratos con importantes marcas para hacer campañas en sus redes sociales. Un negocio del cual no participa a la señal.

Pero eso no fue todo. Beltrán fue invitada por la FIFA para el sorteo del Mundial en Qatar. La columnista aceptó y toda la cobertura fue para su cuenta de Instagram. Algo que no hizo más que provocar más enfado entre los directivos de ESPN.

Morena Beltrán se la jugó y contó su arriesgada promesa si la Selección Argentina gana el Mundial

Morena Beltrán sueña con que la Selección Nacional se alce con la copa en el Mundial que se disputará durante noviembre y diciembre en Qatar.

La periodista deportiva de 23 años confesó, en una entrevista con el youtuber Ezzequiel, cuál es su promesa si el equipo que dirige Lionel Scaloni consigue ganar. "¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Algo medio jugado que se te ocurra...", le preguntaron y ella contestó: "¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad, un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos...".

"Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...", dijo el 10 de julio de 2021, cuando La Scaloneta derrotó a Brasil por 1-0 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro para quedarse con un título oficial después de 28 años de sequía.

“No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!", sumó.

"Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer ¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", indicó y agregó: "Mitad celeste y mitad blanco, una semana".