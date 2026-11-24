Lo cierto es que en ciclo Puro Show (El Trece), Pampito aseguró que Flor de la V tendría un nuevo programa en El Nueve y cuál sería el futuro de sus panelistas.

"Tengo entendido que el canal tiene pensado otro programa para Flor, no sé si ella va a aceptar o no. Ellos quedaron sorprendidos por esta comunicación de Flor al aire, tampoco les molestó ni nada", comenzó el conductor.

Y agregó en base a la comunicación que mantuvo con Diego Toni, director de contenidos de la emisora: "El canal la quería cuidar un poco más al comunicarlo y que no se iba a filtrar porque lo sabían muy pocas personas (del final del ciclo)".

Qué pasará con Flor de la V en televisión

En esa línea, Pampito amplió sobre qué pasará con Flor de la V y su panel tras el sorpresivo anuncio al aire de la conductora que generó enorme polémica.

"Averigué por otros lados porque le escribí a Flor y no me contestó pero el canal está pensando otros proyectos para ella y no descarta también reubicar a muchos de los panelistas del programa de Flor porque van a haber nuevos ciclos y van a necesitar equipos", aseguró el conductor.

En tanto, Matías Vázquez analizó el polémico anuncio de la conductora que tomó de sorpresa a los compañeros, que desconocían de esa noticia: "Acá yo veo una grieta chicos, es mi visión. Veo parte del panel que está recaliente con Flor y parte que dice: bueno está bien, es cosa de la televisión".

Nancy Duré observó sobre la situación: "Para mí el mensaje de Florencia iba directamente hacia el canal como diciendo yo tengo un contrato y ustedes lo tienen que respetar".

Fernanda Iglesias además aportó que Flor de la V quedaría a cargo de un magazine en el mismo horario, tal como figura en el horario fijado en su contrato. “Quieren un magazine, algo más variado”, aseguró la panelista.