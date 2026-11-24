Flor de la V quedó envuelta en una gran polémica al anunciar el último viernes la fecha de finalización de su programa Los Profesionales con Flor, dato que sus compañeros no sabían y se sorprendieron a su lado.
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En el programa Puro Show analizaron las palabras de Flor de la V al comunicar la finalización de su programa y cuál sería su futuro televisivo.
Flor de la V quedó envuelta en una gran polémica al anunciar el último viernes la fecha de finalización de su programa Los Profesionales con Flor, dato que sus compañeros no sabían y se sorprendieron a su lado.
"Cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero termina Los Profesionales y la verdad que es una triste noticia para todos nosotros", dijo la conductora.
"Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, ahora tengo que ver qué pasa conmigo y con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13:30 a 15:30", añadió haciendo referencia a su situación personal.
Damián Rojo reaccionó al instante: "Nos estamos enterando ahora", y el resto del equipo se mostró también asombrado por ese importante anuncio.
Lo cierto es que en ciclo Puro Show (El Trece), Pampito aseguró que Flor de la V tendría un nuevo programa en El Nueve y cuál sería el futuro de sus panelistas.
"Tengo entendido que el canal tiene pensado otro programa para Flor, no sé si ella va a aceptar o no. Ellos quedaron sorprendidos por esta comunicación de Flor al aire, tampoco les molestó ni nada", comenzó el conductor.
Y agregó en base a la comunicación que mantuvo con Diego Toni, director de contenidos de la emisora: "El canal la quería cuidar un poco más al comunicarlo y que no se iba a filtrar porque lo sabían muy pocas personas (del final del ciclo)".
En esa línea, Pampito amplió sobre qué pasará con Flor de la V y su panel tras el sorpresivo anuncio al aire de la conductora que generó enorme polémica.
"Averigué por otros lados porque le escribí a Flor y no me contestó pero el canal está pensando otros proyectos para ella y no descarta también reubicar a muchos de los panelistas del programa de Flor porque van a haber nuevos ciclos y van a necesitar equipos", aseguró el conductor.
En tanto, Matías Vázquez analizó el polémico anuncio de la conductora que tomó de sorpresa a los compañeros, que desconocían de esa noticia: "Acá yo veo una grieta chicos, es mi visión. Veo parte del panel que está recaliente con Flor y parte que dice: bueno está bien, es cosa de la televisión".
Nancy Duré observó sobre la situación: "Para mí el mensaje de Florencia iba directamente hacia el canal como diciendo yo tengo un contrato y ustedes lo tienen que respetar".
Fernanda Iglesias además aportó que Flor de la V quedaría a cargo de un magazine en el mismo horario, tal como figura en el horario fijado en su contrato. “Quieren un magazine, algo más variado”, aseguró la panelista.