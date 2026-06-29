Aseguran que Andrea del Boca metió la pata y la expulsión de Gran Hermano es inminente

¿Manuel Ibero, fuertemente criticado por su pelea con Luana en Gran Hermano?

A cuatro meses del arranque de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero protagonizó un tenso cruce con Luana Fernández que se volvió viral en redes. La pelea generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality, que cuestionaron el tono con el que el participante se dirigió a su compañera. En X, cientos de usuarios lo tildaron de "machista" y "soberbio". No era la primera vez: Manuel ya había recibido críticas similares tras una discusión con Solange Abraham, cuando le insinuó que "no le daba la cabeza".

Todo comenzó cuando Luana lo enfrentó por haberse burlado de ella mientras conversaba con otra participante. El video no tardó en circular en X, donde los usuarios salieron en defensa de Luana con comentarios como "Nunca escuché a Marcos Ginocchio ni a Tato hablarle así a una mujer. Se le está cayendo la careta", "'Sentate y aprendelo', le tira. Se cree mil el machito basureando a una mujer" y "Lo soberbio y machista que es Manuel, además de burlista. La gente no se da cuenta; encima se hace el nenito bueno". Las críticas convirtieron al participante en uno de los temas más comentados del día en la red social.