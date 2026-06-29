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ENORME REVUELO

Aseguran que Andrea del Boca metió la pata y la expulsión de Gran Hermano es inminente

Andrea del Boca cometió una seria equivocación y podría ser sancionada con su salida de Gran Hermano. ¡Mirá!

29 jun 2026, 17:44
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Andrea del Boca (9) (1)
Andrea del Boca (9) (1)

Andrea del Boca tiene los días contados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) si no cambia su actitud. Así lo advirtió Guido Záffora en DDM (América TV), donde reveló que la actriz podría ser duramente sancionada e incluso expulsada del reality.

"Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano", señaló el periodista, y amplió: "La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información".

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No es la primera vez que el Big toma cartas en el asunto. Días atrás, la producción del programa ya le había dado un duro llamado de atención a Andrea del Boca en cadena.

"Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia y necesito que escuches con atención. Mi decisión es la siguiente: ya estás formando parte de la placa de nominados y te prohíbo nominar esta noche. Espero que esta situación no se repita. No me obliguen a tomar medidas más severas", le advirtió el Big. Sin embargo, según Záffora, la actriz hizo caso omiso y continuó con la misma conducta, lo que pone en riesgo su continuidad en el juego.

¿Manuel Ibero, fuertemente criticado por su pelea con Luana en Gran Hermano?

A cuatro meses del arranque de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero protagonizó un tenso cruce con Luana Fernández que se volvió viral en redes. La pelea generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality, que cuestionaron el tono con el que el participante se dirigió a su compañera. En X, cientos de usuarios lo tildaron de "machista" y "soberbio". No era la primera vez: Manuel ya había recibido críticas similares tras una discusión con Solange Abraham, cuando le insinuó que "no le daba la cabeza".

Todo comenzó cuando Luana lo enfrentó por haberse burlado de ella mientras conversaba con otra participante. El video no tardó en circular en X, donde los usuarios salieron en defensa de Luana con comentarios como "Nunca escuché a Marcos Ginocchio ni a Tato hablarle así a una mujer. Se le está cayendo la careta", "'Sentate y aprendelo', le tira. Se cree mil el machito basureando a una mujer" y "Lo soberbio y machista que es Manuel, además de burlista. La gente no se da cuenta; encima se hace el nenito bueno". Las críticas convirtieron al participante en uno de los temas más comentados del día en la red social.

     

 

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