Aseguran que Camila Homs está enamorada de Rodrigo de Paul: el particular detalle que lo confirma

“Cami Homs hará cupcakes de limón, rellenos de mermeladas de frambuesa y con agua de rosas. Estarán decorados con buttercream y frambuesas, en recuerdo de su paso por Italia y su amor por la pastelería”, contó Wanda Nara sobre el instante elegido por la modelo para inspirarse en la decoración de los cupcakes del día.

La modelo reflejó en su plato el momento feliz de su vida en el exterior antes de su escandalosa separación y cuando en ese entonces cocinaba postres y tenía una cuenta en Instagram destinada a eso.

Se filtró la tremenda interna entre Rodrigo de Paul y el Principito Sosa por Camila Homs: el contundente motivo

Con algo más de un año en pareja, Camila Homs y José Sosa están más consolidados que nunca, al punto tal que ya conviven en familia. Pero tal parece que esta situación no le cae nada bien a Rodrigo de Paul, ex de la modelo y padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, quienes se llevan bárbaro con el Principito.

Al menos así lo hicieron saber desde Socios del espectáculo (El Trece). “Hubo situaciones desagradables porque aparentemente el novio de Cami tiene alguna injerencia que a De Paul no le gustaría que tenga a nivel familiar”, reveló Adrián Pallares.

Al tiempo que el conductor se excusó aclarando que no podía dar más detalles del tema "por una cuestión legal". No obstante, reveló que "parece que José Sosa dice, ‘sí, no, blanco o negro’, y a de Paul le cae para el orto".

Cabe recodar que tan afianzada está la relación entre Camila y Sosa, que en varias oportunidades incluso ya se habló de un posible embarazo. Y si bien por el momento no ha sido más que un rumor, probablemente en un futuro no muy lejano sellen su amor con un hijo en común.