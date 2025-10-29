Aseguran que torturaron a Morena Rial en la cárcel y su abogado dio preocupantes detalles

“No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, reconoció el abogado.

Y en ese sentido señaló: “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”.

En cuanto a las medidas de seguridad, Alejandro Cipolla cuestionó que “todos los presos tienen teléfono haciendo vivos de Instagram y no hay un control pero a ella si se lo restringen. Uno porque es famoso y puede replicar cosas en los medios de comunicación no te lo dejan tener”.

Y sostuvo que pidió el cambio de penal para Morena Rial: “Ya pedí la solicitud del cambio de establecimiento penitenciario. Y le picó una araña y nadie fue a verla de los médicos, se ve que estaban viendo la tele. Me lo comentó indignada”.

morena rial 2

Por qué se rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Morena Rial

El abogado Alejandro Cipolla, explicó las razones por las cuales la Justicia rechazó hasta el momento el pedido de prisión domiciliaria de Morena Rial.

"El socio ambiental lo que marcaba nada más era que faltaba una cocina porque había un horno eléctrico, que la cocina ya está, que faltaba unas griferías que estaban medias rotas y después un cable canal", precisó el letrado sobre la vivienda elegida en San Justo donde cumpliría el arresto domiciliario la hija de Jorge Rial.

En ese contexto, aseguró que los plazos se van acortando y que el fiscal debe definir la situación de la madre de Francesco y Amadeo en la brevedad y que confía en que se le otorgará la prisión morigerada.

"La jueza resolvió hacer la audiencia igual y la escuchó a Morena. Lo que le dijo es que por ahora no lo puede resolver porque tiene que estar la prisión preventiva. El fiscal pidió prórroga y ahora ya no se le queda más tiempo, se tiene que expedir, tiene que resolver el martes próximo", detalló el letrado en el programa DDM (América Tv).

Y cerró: "Nuestra estrategia es no apelar para que quede firme porque Morena viene de una situación procesal complicada porque está confesa en el expediente y si auto incriminó después al aportar las claves. Las posibilidades que sea otorgada la prisión domiciliaria son muy altas, un 90 por ciento diría".