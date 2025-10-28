El documento clave que complica aún más la situación de Morena Rial: los fundamentos del fiscal

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, comentó sobre las citas que tenía Morena una vez por semana en el juzgado, y que por distintos motivos no cumplió.

Además, sobre las condiciones que debía cumplir Rial, Candalaft remarcó: “El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”.

Sobre por qué la hija del periodista no le avisó a la Justicia por qué cambió de domicilio, Alejandro Cipolla explicó: “Ella hacía mitad y mitad porque se le complicaba la convivencia con Rocío”.

Ante esto, el periodista decidió leer parte del documento judicial: “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”.

“Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, expresaba el informe que podría perjudicar la situación de la influencer.

Embed

Cómo está Morena Rial en la cárcel

Salieron a la luz las primeras imágenes de Morena Rial desde el penal de Magdalena, donde permanece detenida desde hace casi un mes, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir en reiteradas ocasiones las condiciones impuestas.

El material corresponde a una audiencia virtual entre la hija de Jorge Rial y la jueza de la causa, en la que la joven está acusada de robo agravado por efracción y escalamiento a una vivienda.

En las capturas se la observa seria, vestida con una remera deportiva roja, aunque un detalle llamó la atención de muchos: la manicura perfectamente cuidada de la hija de Jorge Rial, que rápidamente generó comentarios y sorpresa en redes sociales.

morena rial en el penal de magdalena

Estos detalles, junto con la seriedad de la audiencia, reflejan la complejidad de la situación judicial que ella atraviesa, mientras la expectativa sobre la posible prisión domiciliaria sigue siendo alta tanto para su entorno.