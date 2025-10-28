El documento clave que complica aún más la situación de Morena Rial: los fundamentos del fiscal

Desde hace un mes, Morena Rial se encuentra presa en el penal de Magdalena mientras su defensa intenta conseguir que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mientras Morena Rial espera que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria, en DDM difundieron un documento en el que el fiscal Patricio Ferrari detalla las razones que complican su panorama judicial.
Desde hace un mes, Morena Rial se encuentra presa en el penal de Magdalena mientras su defensa intenta conseguir que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, las últimas novedades no son alentadoras. Según reveló DDM (América TV), el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se dicte la prisión preventiva para la hija de Jorge Rial, un pedido que complica aún más su situación judicial y pone en tela de juicio el beneficio por el que viene luchando su equipo legal. Martín Candalaft, explicó con lujo de detalle.
“Hoy (28 de octubre) es el día en el que la Justicia tiene que definir si le da o no la prisión domiciliaria, pero el fiscal Patricio Ferrari pidió la prisión preventiva y eso no es nada favorable”, informó el periodista sobre lo adelantado.
Después, el panelista detalló que ahora será la jueza quien deba resolver si Morena continuará detenida en el penal o podrá cumplir la medida en su domicilio. Además, exhibió el escrito en el que el fiscal fundamenta su pedido de prisión preventiva y expone los motivos que, según él, justifican mantenerla tras las rejas.
“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, comentó sobre las citas que tenía Morena una vez por semana en el juzgado, y que por distintos motivos no cumplió.
Además, sobre las condiciones que debía cumplir Rial, Candalaft remarcó: “El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”.
Sobre por qué la hija del periodista no le avisó a la Justicia por qué cambió de domicilio, Alejandro Cipolla explicó: “Ella hacía mitad y mitad porque se le complicaba la convivencia con Rocío”.
Ante esto, el periodista decidió leer parte del documento judicial: “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”.
“Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, expresaba el informe que podría perjudicar la situación de la influencer.
Salieron a la luz las primeras imágenes de Morena Rial desde el penal de Magdalena, donde permanece detenida desde hace casi un mes, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir en reiteradas ocasiones las condiciones impuestas.
El material corresponde a una audiencia virtual entre la hija de Jorge Rial y la jueza de la causa, en la que la joven está acusada de robo agravado por efracción y escalamiento a una vivienda.
En las capturas se la observa seria, vestida con una remera deportiva roja, aunque un detalle llamó la atención de muchos: la manicura perfectamente cuidada de la hija de Jorge Rial, que rápidamente generó comentarios y sorpresa en redes sociales.
Estos detalles, junto con la seriedad de la audiencia, reflejan la complejidad de la situación judicial que ella atraviesa, mientras la expectativa sobre la posible prisión domiciliaria sigue siendo alta tanto para su entorno.