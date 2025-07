Así celebró Julieta Poggio su primer aniversario con su novio, Fabrizio Maida: "Mi mejor..."

Julieta Poggio y Fabrizio Maida - primer aniversario

En tanto, las postales de la pareja posando felices no tardaron en viralizarse, donde pudieron apreciarse sus looks repletos de brillo, rodeados de amigos y a puro baile, en un evento que se llevó a cabo en una locación exclusiva con piscina incluida y con una exclusiva decoración diseñada especialmente para la ocasión.

Como era de suponer, una de las fotos más likeadas fue la que los muestra besándose románticamente frente al pastel, que si bien no de es boda, sí selló este primer año de relación entre Julieta Poggio y Fabrizio Maida.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida (2)

El día que Julieta Poggio reveló qué la enamoró de Fabrizio Maida

Tras su breve romance con Marcos Ginocchio al salir de Gran Hermano, a mediados del año pasado Julieta Poggio volvió a apostar al amor, esta vez junto a Fabrizio Maida, un joven modelo con quien, según había declarado tiempo atrás, mantenía solo una amistad “con derechos”.

Sin embargo, en su paso por Rumis —el ciclo de streaming conducido por Lizardo Ponce y Lola Latorre—, Julieta confirmó en agosto de 2024 que la relación había dado un paso más y ya era oficialmente un noviazgo, aunque con una dinámica particular: seguía siendo una relación abierta.

"Hace dos semanas que estamos de novios, pero todo sigue igual: relación abierta", contó entonces la exhermanita, segura y sonriente.

Durante la entrevista, Julieta se animó a compartir algunos detalles de su historia con Fabrizio. “Nos conocíamos de antes de Gran Hermano porque él es amigo del novio de mi mejor amiga. Desde chicos nos gustábamos, cuando teníamos 16 años ya chapábamos”, recordó entre risas.

Con el paso del tiempo, tomaron distintos caminos: “Después me puse de novia y nos dejamos de ver un poco. Él no es amigo de mi ex ni nada por el estilo. No soy grupera”, aclaró Julieta, aunque reconoció que ambos son del mismo barrio y por eso sus círculos se cruzaban.

El reencuentro ocurrió de manera espontánea. “Volvimos a salir y empezamos como amigos con derechos, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos. Desde el inicio hubo mucha libertad entre nosotros y nos contamos todo”, explicó la influencer, remarcando que la base de la relación fue siempre la sinceridad.

Sobre cómo vivían el vínculo en ese comienzo de la relación oficial, Julieta fue muy clara: “Él puede chapar con otra chica y es un beso… Sé que no cambia el amor que tiene por mí. Sé que va a querer venir a dormir conmigo, no con otra. Yo sé que yo soy yo”, concluyó, segura de sí misma y del vínculo que construyeron.