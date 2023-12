Así está hoy Verónica Solari, la sobrina nieta de Mirtha Legrand con asombroso parecido a Juana Viale

Verónica Solari 1.jpg

La realidad es que cada vez que la nieta de Goldy se ha hecho presente en algún cumpleaños de su abuela y su famosísima tía abuela ha asombrado al extremo el extraordinario parecido que tiene con Juana, con quien mantiene una excelente relación familiar y ha confiado que muchas veces suelen confundirla con ella.

Pero para saber un poco más sobre Verónica, vale destacar que es hija de Gloria Lopina, una de las hijas de Goldi -la otra es Mónica, quien vive en Paraguay desde hace muchos años- y Miguel Solari. Además, es mamá de cuatro hijos, de ellos mellizos.

Quién es Verónica Solari, la prima de Juana Viale que es un calco suyo

Asimismo, desde hace años Solari se dedica a vender ropa que trae del exterior definiéndola ella misma desde su cuenta de Instagram como "ropa chic calidad increíble".

“Un poco de mí… Soy Vero la creadora de Forget it Fashion Experience. Forget it surgió en 2009 cuando vivía en Londres por trabajo de mi marido y quise aprovechar estar en una de las ciudades centro de la Moda con esta propuesta”, explicó la prima de Juana Viale en su cuenta de Instagram.

“Un día me desperté y dije es Forget it. Mi marido me miraba tipo está chapa esta y yo le decía ya vas a ver. Lo que empezó como algo pasajero se fue haciendo cada vez más serio y teniendo mis clientas fijas que me esperaban en Ezeiza más o menos jajaja cada vez que venía a Argentina con propuestas increíbles que acá no se ven”, aseguró.

En tanto, la sobrina nieta de Mirtha Legrand reveló cuán en serio se tomó su emprendimiento por lo que decidió formarse para ello: “Allá pude hacer un curso en una de las más importantes universidades de Moda que me dio muchas herramientas que aún hoy las pongo en práctica”.