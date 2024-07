La contundente respuesta de Laurita Fernández al posteo de Costa tras dejar Legalmente Rubia

Costa posteo san benito

A raíz de la repercusión que esto generó, desde Intrusos (América) hablaron con Laurita, que tuvo una picante respuesta para las palabras que escribió su ex compañera.

“Es como cuando te separas y pones frases en Instagram que piensan que es para el ex. No me gusta hablar de esas cosas”, aseguró la artista completamente impactada por la situación.

Por último, el cronista le preguntó a la bailarina si sentía que el posteo iba dedicado al elenco de Legalmente Rubia y de forma contundente ella sentenció: “Tenes que ser de otro planeta para no haberla pasado bien haciendo esta obra”.

La fulminante opinión de Costa sobre el debut de Virginia Demo en Legalmente Rubia

Esta semana la ex participante de Gran Hermano, Virginia Demo, debutó en el teatro con el musical de Legalmente Rubia, interpretando a Paulette, personaje que hasta hace pocas semanas realizaba Costa.

En el marco de este debut, la panelista fue consultada acerca del tema en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y no se mostró muy conforme con quien ahora ocupa su rol.

"No es una batalla perdida, nosotros no tomamos decisiones de a quiénes contratan. Salvo que seas Antonio Gasalla en su momento", opinó en cuanto a la polémica por la contracción de alguien sin experiencia teatral.

Legalmente Rubia Virginia Demo

Y agregó: "Yo el año pasado cuando tuve mi show Costa Presidenta sí mi productor me dijo a quién querés, entonces me los contrató, pero no es habitual. A veces laburás con gente indeseable y a veces no".

En ese momento, el cronista aprovechó para mostrarle un fragmento de Virginia en el musical, y quiso saber que sensaciones le generaba ver a su personaje. "No me pasa nada cuando la veo, es una obra que terminé y ya está", sentenció Costa.

Por último, comparó su labor con la de la ex Gran Hermano y la liquidó. "No es parecida porque cuando vos hacés un personaje, lo proponés y el director lo esculpe", comenzó diciendo.

"Hay dos maneras de dirigir, hay algunos directores que te dicen cómo decir las cosas, pero Marcelo, en este caso, te deja proponer y sobre eso modifica", sumó y concluyó: "Virginia tiene otra gente en la peluquería y la canción no la hace ella. La escena que yo hacía ahora la hacen cinco".