Así fue la cena de despedida de Ana Rosenfeld con Ángel de Brito y el resto de las angelitas 

"Me van a seguir viendo, supongo que me van a invitar", comenzó diciendo Rosenfeld. "Quiero, primero, agradecer a Ángel que me invitó a participar del programa. El horario me motivó a aceptar la propuesta, porque de 20 a 22 horas... Cuanto más tarde llegue a casa mejor me voy a sentir por cosas que sabe que viví el año pasado", se sinceró haciendo referencia a la muerte de su esposo, Marcelo.

"Pero tengo demasiadas cosas que hacer en mi horario profesional que me obligan a faltar. Todas las semanas tengo que ir a provincias. Tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender", explicó.

"Me parece desprolijo que se pusiera todo el tiempo una reemplazante", admitió ante su ausencia, y aseguró sentirse cómoda en el programa ya que cada una tiene su rol y son un "equipo diferente". "Siento que desde lo jurídico, y mi experiencia, aporté mucho. Y sé que voy a seguir aportando", auguró. "Cada vez que me inviten voy a estar acá", afirmó.

Ana Rosenfeld

La última cena con Ana Roselfeld

Y una vez que terminó el programa, la abogada compartió la última cena junto Ángel de Brito y las angelitas en una reconocida parrilla de Palermo, cerca del canal América, Don Benito. Allí disfurtaron de una rica comida y charlaron de todo. Eso sí, Ana se sentó al lado del conductor y lejos de Yanina Latorre.