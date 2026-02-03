A24.com

Rating: Wanda Nara o la China Suárez, ¿quién ganó en la noche del martes?

Este martes 2 de febrero, se emitió el segundo capítulo de la serie Hija del Fuego en la pantalla de El Trece. Enterate cuánto rating hizo La China Suárez y cómo le fue a Wanda Nara con MasterChef.

3 feb 2026, 22:00
Tras el gran triunfo que tuvo Wanda Nara el día lunes con la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), este martes salió el segundo capítulo de la serie de la China Suárez, Hija del Fuego (El Trece), mejoró sus números aunque esta vez le tocó competir contra Pasapalabra (Telefe) de Iván de Pineda.

En cuanto a rating, la serie de El Trece medía 3.9 puntos a las 21:22, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. Telefe Noticias estaba en 7.0 puntos.

A las 21:44, Pasapalabra en Telefe lograba 7.7 puntos de rating. En El Trece, Hija del Fuego con La China Suárez estaba en 4.7 puntos.

A las 21:58, el ciclo de juegos conducido por Iván de Pineda obtenía 8.1 puntos de rating y la ficción del canal del solcito lograba 5.2 puntos, su pico máximo sobre el final.

A las 22:11, Pasapalabra trepaba en Telefe a 12.0 puntos de rating y el cine con la película La extorsión en El Trece llegaba a picos de 4.1 puntos.

A las 22:23, ya con MasterChef Celebrity, Wanda Nara en el canal de las pelotas hacía 11.8 puntos mientras que el cine de El Trece se mantenía con 4.4 puntos.

A las 22:36, el ciclo de cocina continuaba en Telefe con 12.5 puntos y el cine en El Trece hacía 4.3 puntos.

A las 22:44, Wanda Nara en Telefe seguía con 12.6 puntos. El cine de El Trece estaba en 4.0 puntos.

A las 22:55, MasterChef Celebrity lideraba una vez más el prime time con 12.4 puntos de rating. El Trece se mantenía con 4.1 puntos.

