Rating: Wanda Nara o la China Suárez, ¿quién ganó en la noche del martes?
Este martes 2 de febrero, se emitió el segundo capítulo de la serie Hija del Fuego en la pantalla de El Trece. Enterate cuánto rating hizo La China Suárez y cómo le fue a Wanda Nara con MasterChef.
3 feb 2026, 22:00
Rating: Wanda Nara o la China Suárez, ¿quién ganó en la noche del martes?
Tras el gran triunfo que tuvo Wanda Nara el día lunes con la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), este martes salió el segundo capítulo de la serie de la China Suárez, Hija del Fuego (El Trece), mejoró sus números aunque esta vez le tocó competir contra Pasapalabra (Telefe) de Iván de Pineda.
En cuanto a rating, la serie de El Trece medía 3.9 puntos a las 21:22, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. Telefe Noticias estaba en 7.0 puntos.