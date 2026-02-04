Marcela Tauro y Beto Casella recordaron su explosivo romance y por qué se separaron: "Me porté mal"

Beto Casella se prepara para su regreso a la televisión en la pantalla de América Tv con BTV, Buena Televisión, a partir del miércoles 18 de febrero a las 22 horas, con producción de Mandarina Contenidos.
Beto Casella estuvo en el piso de Intrusos y con Marcela Tauro revivieron al aire la época donde tuvieron un vínculo sentimental y contaron toda la intimidad.
El conductor estuvo invitado el miércoles al piso de Intrusos y en la charla con los integrantes del ciclo se dio un picante ida y vuelta con Marcela Tauro donde recordaron el romance que tuvieron varios años atrás.
"Qué no vamos a poder hablar de lo que pasó. Nunca en la vida nos peleamos", dijo entre risas la panelista. A lo que Beto comentó: “¿Puedo contar que iba a tu casa? Inolvidable Carmen, lo que yo amaba a esa mujer”, dijo en referencia a Carmen Álvarez, la madre de Marcela, quien murió en agosto de 2023.
"Lo encontraste en algo...", le sugirió Adrián Pallares a su compañera. Y ahí Tauro reconoció sin filtros asumiendo su responsabilidad: "Debo decir que nada, él se portó muy bien, yo me porté mal”.
Beto Casella dijo al respecto con humor: “Marcelita era como una especie de Luciano Castro femenino. Ya venías del francés, ¿no apareció un fotógrafo?".
"Algo parecido, alguien del medio", afirmó la panelista con una sonrisa. Y Beto Casella explicó sobre el vínculo que tuvieron: "Lo que pasa es que tampoco era un noviazgo hecho y derecho".
"Nunca nos peleamos, jamás. Lo llamé yo y le dije: pasa esto...”, se sinceró Marcela Tauro, a lo que Casella recordó: “Era una relación de amigovios. Empezamos desafiándonos porque nos llevábamos muy mal y él me decía ‘vos vas a terminar saliendo conmigo’”.
De esta manera, Marcela Tauro y Beto Casella hablaron a fondo por primera vez del vínculo sentimental que tuvieron hace varios años y lo bien en que terminaron esa relación.
Adrián Pallares contó al aire en Intrusos (América Tv) los detalles de la comunicación que mantuvo con Luciano Castro y Marcela Tauro fue categórica con el actor por su accionar en sus últimos vínculos en medio de la crisis que atraviesa con Griselda Siciliani y su intento de recomponer la relación.
"Esto no pasó ahora, pasó con Sabrina que se sentó acá a defenderlo por unas fotos que habían aparecieron. Pasó con Flor Vigna. Es un hombre grande, tampoco él hace un meaculpa. De: 'ché, ¿qué me pasa?' ¡Hacete ver!", remarcó con energía la panelista mientras el conductor explicaba cómo notó al galán en el reciente diálogo que mantuvieron.
Y en ese sentido, la periodista agregó: "Peor está Griselda Siciliani en este caso, que no es santa de mi devoción pero la verdad que en esta no la pasó bien. Sabrina, Flor Vigna.... Chicos analicemos también todos los años le pasa algo y es una mujer distinta".
"¿El periodismo tiene la culpa? Hacete cargo, tenés 50 años. Hace una terapia o sino decí 'me quedo solo, no prometo nada, hago pareja abierta'", finalizó contundente Marcela Tauro muy dura con Luciano Castro.