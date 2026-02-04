Marcela Tauro y Beto Casella recordaron su explosivo romance y por qué se separaron: "Me porté mal"

Embed

Beto Casella dijo al respecto con humor: “Marcelita era como una especie de Luciano Castro femenino. Ya venías del francés, ¿no apareció un fotógrafo?".

"Algo parecido, alguien del medio", afirmó la panelista con una sonrisa. Y Beto Casella explicó sobre el vínculo que tuvieron: "Lo que pasa es que tampoco era un noviazgo hecho y derecho".

"Nunca nos peleamos, jamás. Lo llamé yo y le dije: pasa esto...”, se sinceró Marcela Tauro, a lo que Casella recordó: “Era una relación de amigovios. Empezamos desafiándonos porque nos llevábamos muy mal y él me decía ‘vos vas a terminar saliendo conmigo’”.

De esta manera, Marcela Tauro y Beto Casella hablaron a fondo por primera vez del vínculo sentimental que tuvieron hace varios años y lo bien en que terminaron esa relación.

La furia de Marcela Tauro con Luciano Castro

Adrián Pallares contó al aire en Intrusos (América Tv) los detalles de la comunicación que mantuvo con Luciano Castro y Marcela Tauro fue categórica con el actor por su accionar en sus últimos vínculos en medio de la crisis que atraviesa con Griselda Siciliani y su intento de recomponer la relación.

"Esto no pasó ahora, pasó con Sabrina que se sentó acá a defenderlo por unas fotos que habían aparecieron. Pasó con Flor Vigna. Es un hombre grande, tampoco él hace un meaculpa. De: 'ché, ¿qué me pasa?' ¡Hacete ver!", remarcó con energía la panelista mientras el conductor explicaba cómo notó al galán en el reciente diálogo que mantuvieron.

Y en ese sentido, la periodista agregó: "Peor está Griselda Siciliani en este caso, que no es santa de mi devoción pero la verdad que en esta no la pasó bien. Sabrina, Flor Vigna.... Chicos analicemos también todos los años le pasa algo y es una mujer distinta".

"¿El periodismo tiene la culpa? Hacete cargo, tenés 50 años. Hace una terapia o sino decí 'me quedo solo, no prometo nada, hago pareja abierta'", finalizó contundente Marcela Tauro muy dura con Luciano Castro.