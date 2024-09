Así fue la visita a Luján de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi tras la preocupante internación de Antonito

"¡Agradecidos de Dios y de la virgen! ¡En cada piedra salimos fortalecidos, somos un equipo y una familia donde prevalece el amor la fortaleza y la fe!", expresó a pura emoción Fabiana Liuzzi.

fabiana liuzzi emotivo posteo tras la internacion de antonio.jpg

"Gracias a tanta gente que nos bendice !! pudimos ver la calidad humana en cada persona... ¡Dios los bendiga! ¡Y les multiplique sus deseos!", agradeció los mensajes que le llegaron para pedir por la recuperación de su hijo.

En su posteo en Instagram, Fabiana Liuzzi mostró los momentos en que se encontraban junto a su hijo Antonio y Luis dentro del recinto religioso y a puro rezo.

Tras superar el susto por la salud de su hijo, Fabiana, Luis y Antonio se hicieron presentes todos juntos en el templo católico para dar las gracias y orar tras la sanación del pequeño y pedir por su salud.

fabiana liuzzi hijo antonio tras la internacion en la iglesia 2.jpg

fabiana liuzzi hijo antonio tras la internacion en la iglesia.jpg

luis ventura hijo antonio.jpg

luis ventura hijo antonio iglesia.jpg

Luis Ventura dio detalles sobre la salud de Antonito y su mamá, Fabiana Liuzzi

Esta semana el hijo menor de Luis Ventura, Antonito, fue internado en la clínica Los Arcos y en medio de su seguimiento, se supo que su mamá, Fabiana Liuzzi, había sufrido una descompensación.

Tras la preocupación por la salud de ambos, este viernes Ventura regresó a su silla en el panel de A la Tarde, América Tv, y dio detalles acerca del mal momento que vivieron Fabiana y Antonito.

La internación del pequeño de 10 años se dio a raíz de una crisis, y luego de intentar controlarlo con calmantes, los médicos decidieron hacer un cambio en su medicación. Sin embargo, parece que eso no buenos resultados en el niño.

"En neurología no hay nada que sea exacto, y en función de la observación de la mamá, se le cambió la medicación en la búsqueda de eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con el control de ataques que podía llegar a tener”, explicó Ventura.

Luego, relató lo sucedido durante la internación y contó: “Fabiana había ido a acompañar a su hijo a la internación y en determinado momento se descompensó. Angustia, falta de oxígeno, participación de psiquiatras, médicos, muchas cosas. Antonito estaba para salir de alta, y no salía porque estaba la madre que es su 24/7. Antonito le estaba haciendo el aguante”.

“Cuando la madre no lo ve es como que le falta una parte de su cuerpo, de su realidad, entonces quedaron los dos hasta que quedó liberada Fabiana y volvieron a casa. Volvieron, pero el cambio de medicación no lo asimilo Antonito, volvió a tener los mismos problemas y de nuevo internado. Ahora no tuve devolución así que no sé si sigue internado o si le dieron el alta”, concluyó.