Así fueron las primeras vacaciones de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco junto a sus hijos: las fotos

El lugar elegido para este primer viaje en familia fue Cariló, y ambos compartieron tiernas postales en sus redes sociales. "Mis días en Cariló. Los amo", escribió ella junto a un carrusel de fotos y videos.

En sus redes, el musico también compartió momentos de las vacaciones, pero optó por publicar imágenes junto a su hija en el perfil y luego una divertida foto de los cuatro en sus historias.

Delfina Gerez Bosco defendió a Ricky Diotto de la denuncia de Callejón: "Cuando te ponen una etiqueta de violento es..."

Delfina Gerez Bosco habló en el ciclo Intrusos, América Tv, y defendió a su pareja Ricky Diotto, después de la denuncia de su ex pareja María Fernanda Callejón por violencia de género y el revuelo mediático que volvió a generar este tema en los últimos días.

"Lo único que quiero decir, que también lo charlé con Ricardo, es que ya la denuncia fue el año pasado y otra vez estar hablando de lo mismo. La Justicia está investigando y está en esa porque cuando te ponen una etiqueta respecto a si alguien es violento o no, es difícil después sacarla", indicó la actriz en charla con Flor de la V y su equipo.

Y remarcó sobre este sensible tema: "Hace relativamente poco que estoy con Ricardo y somos personas grandes y para tener una relación que se conozca en los medios, tenemos que primeramente charlar de todo y confiar en el otro, porque yo no puedo estar en este móvil o estar en una relación si siento que el tipo es violento, es así".

Delfina además se refirió al evento de Caras en el Teatro Colón donde asistió junto a Ricky y Callejón con su actual pareja, el ex futbolista Fernando Gamboa.

"Ricky no quería una foto con ella (Callejón) porque tiene una denuncia". Y lanzó sobre la actitud de la actriz en querer sacarse una foto con su ex a quien denunció en la Justicia: "Es raro sacarte una foto con alguien a quien denunciaste".

"Yo nunca pregunto quién va, no sé a quién invitaron primero. Si me llega la invitación o a Ricky, vos decidís si vas", dejó en claro. Y añadió sobre el conflicto legal que Diotto tiene con la madre de su hija Giovanna: "De la denuncia yo le pregunté a él si había una perimetral y me dijo que no", finalizó Delfina Gerez Bosco.