Delfina Gerez Bosco contó cómo es el vínculo con la hija de Ricky Diotto y María Fernanda Callejón

Si bien no se cruzaron, en charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, Delfina y Ricky dieron detalles de cómo nació su historia de amor y la conductora contó si ya conoció o no en persona a la hija de él.

“Esta la primera salida en público”, dijo Diotto. Y contó cómo se conocieron con Delfina: "Me invitaron a un cumpleaños un lunes, que no iba a ir, la vi y empezamos a charlar". A lo que la conductora admitió: “Lo vi y dije: ‘¡qué interesante! ¡Mirá qué bien habla!’”.

Consultado sobre si se cruzaron con Callejón y su actual novio Fernando Gamboa, explicaron: "No nos vimos, es grande el lugar. Vinimos a un evento y dijimos vamos a pasarla bien. Nosotros estamos en un ambiente donde claramente nos podemos cruzar. Entonces de acá en más no pasa nada".

Sobre su hija Giovanna, Ricky reconoció con emoción: "Me hablas de mi hija y me hago pis encima. Es una nena muy chiquita que está aprendiendo".

El cronista del programa que conduce Pamela David le consultó a Delfina cómo se lleva con la pequeña y ahí la conductora confesó: “No la conozco todavía. Solamente hicimos una vez una videollamada. Vamos como tranquilos”.

La dura respuesta de Ángel de Brito a María Fernanda Callejón tras quejarse del dinero que le ofrecían para ir a LAM

María Fernanda Callejón se quejó al aire en LAM, América Tv, por el dinero que le ofrecían para participar como panelista del programa y Ángel de Brito no dejó pasar su comentario.

"Mi amor, 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen descuento, en la era Milei actualicen los valores chicos", lanzó picante la actriz desde el móvil en el que se encontraba junto a su pareja, el ex futbolista Fernando Gamboa.

"Nunca tengo problemas de hablar. Si aceptas venís al streaming y ahí charlamos todo (le dijo a Marixa Balli)", agregó visiblemente molesta con las angelitas.

Y cerró la charla de manera intempestiva desde la gala en el Teatro Colón: "Ustedes son divinas, chau Naza (Vélez), te quiero mucho".

Al observar esto que ocurrió al aire, Ángel de Brito le respondió de manera contundente desde la red social X y fue categórico: "¿65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco? No vale ni 65 centavos. #LAM".

Cabe recordar que Callejón participó durante un tiempo como panelista en el programa y ahora manifestó su malestar en público por el dinero que le ofrecieron para asistir.