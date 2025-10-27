Rufina se distanció de la China Suárez tras su viaje a Turquía y volvió con su papá Nicolás Cabré

Después de la actividad al aire libre y en el agua, Nicolás, Rufina y Rocío se mostraron relajados en el sillón disfrutando de un fin de semana en familia y muy tranquilo.

A mediados de agosto, Rufina había vuelto a la Argentina desde Turquía con sus hermanos, Magnolia y Amancio. "Volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”, explicó Paula Varela en el ciclo Intrusos (América Tv) por ese entonces.

El actor aprovecha el tiempo con su hija antes de que regrese a Turquía y mientras ultima los detalles para su casamiento con Rocío Pardo para el mes de diciembre.

nicolas cabre con rufina y rocio pardo

nicolas cabre con rufina y rocio pardo 2

nicolas cabre con rufina y rocio pardo 3

Cómo será el lujoso casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Daniel Casalnovo, diseñador de moda que estará a cargo del traje del actor Nicolás Cabré para el casamiento con Rocío Pardo, dio detalles inéditos de la lujosa boda que se viene.

La misma será el sábado 6 de diciembre, durará tres días y habrá más de 200 invitados. El lugar elegido será a unos kilómetros de Villa Carlos Paz, donde ambos harán temporada de teatro en el verano.

"Se casan a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en la estancia Bosque Alegre que cuenta con 27 hectáreas. Como ellos hacen temporada, ellos eligieron estar allá", indicó el diseñador de alta costura en el ciclo Desayuno Americano (América Tv).

Y explicó sobre que los invitados al evento podrán quedarse a descansar para seguir con la celebración al día siguiente: "27 familias duermen en el lugar, sale 200 dólares la noche. Es un lugar colonial con una reserva ecológica divina".

"Rufina (hija de Cabré y la China Suárez) y la novia vestidas por Ana Pugliesi. El sábado es la fiesta, sigue domingo y lunes", precisó Daniel Casalnovo.