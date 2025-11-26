Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario: el contundente reclamo de Wanda Nara

Además, explicó qué se viene para el futbolista: "¿Cuál es el próximo paso de Icardi? Lo que falta definir por la Justicia, la restitución. Y algo no menor que lo puede perjudicar, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina". Y sumó: "Wanda puede pedir que Icardi cuando esté en la Argentina, que Mauro no salga. Se le complica".

"Hagopian dio su opinión y consideró que es deudor alimentarios. ¿Qué hizo Elba y compañía? Apeló a esa resolución. Y ahora la Cámara con ese artículo dice que no es convincente lo que se está diciendo para no considerarlo deudor alimentario. Las deudas que tenga con Wanda Nara son personales, pero esto se lo debe a sus hijas", explicó César Carozza.

Cómo fue la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi afrontaron el 18 de noviembre una nueva instancia judicial que terminó sin avances y con un clima especialmente tenso por la restitución de sus hijas.

Previo a la reunión fijada en el Chateau Libertador para concretar la entrega de las niñas, ambas partes participaron de un encuentro inicial que reunió a Elba Marcovecchio y Lara Piro —representantes de Icardi— y a Diego Palombo, abogado de Wanda. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que ese primer intercambio dejó en claro que las posiciones siguen siendo irreconciliables y que no hubo posibilidad de acercamiento.

Guido Zaffora relató en DDM (América TV): "Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial".

El periodista también detalló cuáles fueron los puntos que se pusieron sobre la mesa en esta etapa del conflicto: los períodos de convivencia, las autorizaciones de viaje y la logística familiar de cara a las próximas semanas. En sus palabras: "Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía".

Lo cierto es que el desacuerdo persiste y nada indica que vaya a resolverse en el corto plazo. Incluso trascendió que Icardi mantuvo a las niñas un día más de lo acordado y que la reunión formal terminó en un ambiente cargado: "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".