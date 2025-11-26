Salió a la luz un imponente dato sobre Marianela Mirra a horas de su casamiento con José Alperovich

En paralelo, desde su entorno consideran que ese episodio mediático habría tenido como objetivo incomodar a la familia del exgobernador, algo que ella niega mientras insiste en la naturaleza sentimental del enlace: “Nos casamos por amor, es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un delivery… sólo coronamos 20 años de amor”.

A la hora de hablar de su situación económica, Marianela es tajante. “Me caso sin un peso”, aseguró, y explicó la dinámica familiar que rodea a Alperovich: “José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos”, en referencia a la exesposa del político y al patrimonio que quedó en manos de su familia.

“No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa”, dejó en claro su desconfianza hacia el fallo judicial y su decisión de seguir a su lado pese a la prisión domiciliaria que cumple.

Finalmente, y en tono íntimo, se lo confiesa a una amiga, reafirmando su postura frente a todo lo que viene: “Lo acompañaré siempre, es mi decisión. Algo que no vieron nunca, seguro, pero estoy feliz”.

alperovich, mirra

Cómo surgió el rumor del embarazo de Marianela Mirra

La noticia se conoció a mediados de septiembre a través del portal de Laura Ubfal, luego de que Gastón Trezeguet —amigo cercano de Marianela Mirra— se lo confirmara personalmente. Los rumores de embarazo entre la ex Gran Hermano y José Alperovich venían circulando desde hacía tiempo y, según contó el propio Trezeguet en diálogo con Puro Show (El Trece), finalmente se lo contó de primera mano.

“Yo hablo con ella (Marianela), tenemos una buena relación desde hace un montón de tiempo. Nos estábamos riendo de las versiones que corrían y ella me confirmó el embarazo con toda la alegría del mundo. La vi exultante, en su mejor momento”, relató el conductor, entusiasmado por la novedad.

Sin embargo, reconoció que se adelantó al difundir la información: “No estaría teniendo que contar nada más. Corto con ella y yo di por hecho que si me lo estás contando a mí es porque se puede difundir. Tengo un programa de streaming y hablo de los ex Gran Hermano todos los días de mi vida”.

Incluso compartió la reacción de Mirra cuando vio la noticia en los medios: “Después me dijo: ‘No te voy a contar más nada. Si no lo digo yo, ¿cómo lo vas a contar vos?’”.

Trezeguet también aclaró cómo llegó la información al sitio de Ubfal: “A Laura Ubfal se lo conté yo”, y agregó más detalles sobre el estado de Mirra: “Ella no está ni en los tres meses, se va a callar la boca hasta que sea visible”.

Según su mirada, la llegada de un bebé podría generar impacto en el entorno del exgobernador: “Si Marianela está embarazada cambian un montón de cosas para la familia”. A la vez, explicó cómo se consolidó su vínculo con ella: “Es una amiga que me llama contenta para contarme esto. Ella vive ahora en Buenos Aires y fue más frecuente el diálogo. Yo elijo creerle a mis amigos; después, si me demuestra lo contrario, ni idea”.

Para cerrar, Trezeguet también se refirió a la versión de ruptura que Mirra había instalado semanas atrás: “Ella se había equivocado en decir que había cortado la relación con Alperovich pero lo hizo para evitar que la buscaran las cámaras”, señaló sobre aquella estrategia mediática, cuando el exfuncionario cumplía su condena en Ezeiza.