Asustado, Mauro Icardi realizó una nueva denuncia contra Wanda Nara: "Nunca le atendieron el teléfono"

Y en las últimas horas, la angelita contó que Mauro estaba yendo a hacer una nueva denuncia contra su ex. “Icardi está en la comisaria por impedimento de contacto”, escribió en Instagram.

Yanina Latorre

“Ayer 14.30, salió la resolución para que le restituyan sus hijas hasta el 25 de diciembre. Nunca le atendieron el teléfono para pasar a buscarlas”, agregó, y contó que este comportamiento se extendió a este sábado, razón por la que el futbolista tomó esa decisión.

“Fue a buscar a sus hijas al Chateau y no estaban. Fueron a la casa de Nora, tampoco estaban. A Santa Bárbara no se puede acercar por la restricción, que termina mañana”, recordó la panelista.

“Se pasan por el c… la orden del juez”, arrojó Yanina, compartiendo el encabezado de la denuncia que presentó Icardi.

Yanina Latorre

Por qué Mauro Icardi se peleó con su familia: "Algo muy doloroso"

En medio de la escandalosa separación con Wanda Nara, se filtró por qué Mauro Icardi está peleado con su familia hace un largo tiempo y con impactantes detalles.

Fue Karina Iavícoli quien reveló el jueves en el ciclo Intrusos, América Tv, qué pasó en su familia en el pasado y que hizo que el futbolista se alejara para siempre de su madre y padre.

"Él (Mauro) vivió traumáticamente la separación de sus padres para mí y él está acostumbrado a que los padres no se hablen más y quedó solo muy joven", observó Marcela Tauro.

A lo que Karina Iavícoli aportó: “Estás dando en la tecla. Hay un punto de inflexión anterior. Algo pasó en la historia familiar de él que Wanda en un punto se convirtió como en su madre, porque no vemos muchos amigos en su entorno".

"Hay una historia en particular que Mauro no quiere hablar y tiene que ver con algo muy profundo y muy primario con sus padres y que a partir de eso él construye esa personalidad, que lo convierte en una persona más callada y guardado", continuó profundizando la periodista.

Y remarcó: "Tiene que ver con los vínculos, algo muy doloroso. No piensan nada raro que le hayan hecho algo, no es por ahí, son otras cosas muy dolorosas que él no pudo terminar de transitar a lo largo de su vida".

"Por eso Wanda ocupa tantos roles en su vida y no puede aceptar por ahí la separación", concluyó Karina Iavícoli.