Marina Calabró reveló desde cuándo hay mala onda entre Paula Bernini y Mario Massaccesi en TN

Según detalló la menor de las Calabró, las quejas de Paula no se hicieron esperar en producción. Claro que tras ello, Bernini se vengó durante un móvil en una pileta recreativa recordando frente a un par de señoras el desaire de su compañero.

Pero claro que eso no fue todo, porque además del tirante cruce al aire mientras saludaban al periodista Marcelo Bonelli que habían reflejado los Intrusos, Marina sacó del archivo el día que Bernini se cayó durante una nota en Neuquén y luego le recriminó al aire a Massaccesi el no haberla llamado para ver cómo estaba.

Y como para reflejar las tensiones están más a la orden del día que nunca, la periodista de espectáculos compartió también el entrecruce de los conductores con motivo de la llegada de la primavera, donde uno le pedía a la gente que se levantase mientras que Bernini lo contradijo literalmente aconsejándole a sus espectadores que se quedasen durmiendo en la cama. ¡Tremendo!

MArina Calabró y Sergio Lapegue sobre Paula Bernini y Mario Massaccesi

El día que Paula Bernini reaccionó furiosa al ser acusada de maltratar a sus compañeros de TN

En abril de este año, la periodista Paula Bernini se convirtió en el centro de rumores que la señalaban como una persona de maltrato hacia sus compañeros de trabajo en TN. Lejos de guardar silencio o dejar pasar las versiones, la conductora decidió responder públicamente y utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo en el que negó categóricamente las acusaciones.

“Les juro que entiendo el juego de los medios y que se tenga que hablar de determinadas personas, y hasta risa me da. ¿Pero decir que yo soy maltratadora? ¿Que tengo malos tratos para mis compañeros?”, comenzó escribiendo la periodista, marcando su sorpresa ante las versiones que circularon en distintos portales.

Con la intención de despejar cualquier duda sobre su conducta dentro del canal, Bernini aclaró: “Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy súper pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro”.

En su descargo también reflexionó sobre la exposición mediática que acompaña a quienes ocupan un lugar destacado en la televisión. “Entiendo que cuando una persona tiene determinados puestos que se destacan en la tele, es lógico que se hable de ellas. Y cuando se habla mal hay que saber si esa persona me conoce o lo que tiene es un manto de envidia importante”, expresó con firmeza.

Finalmente, la periodista agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la polémica y destacó la contención de su círculo más cercano. “No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice ‘qué horror lo que están diciendo, no te conocen’. Colegas, amigos, y a mi familia”, señaló en el cierre de su publicación, dejando en claro que, más allá de los rumores, cuenta con el respaldo de quienes la conocen de cerca.

Con sus declaraciones, Paula Bernini buscó poner punto final a una controversia que, según ella misma, no se corresponde con la realidad de su comportamiento profesional ni personal.