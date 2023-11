Bailando 2023: cuál fue la nueva pareja eliminada del certamen

Este martes, en tanto, el jurado salvó a seis dúos. Pampita eligió a la pareja de Juli Castro; Moria Casán, a la de Maxi de la Cruz; Marcelo Polino salvó a Anita Martinez y a El Bicho Gómez; y Ángel de Brito eligió a la pareja de Brian Sarmiento. La últimas dos salvadas fueron las de El Conejo Quiroga y Lali González.

Hacia el final del programa, el presentador anunció que la pareja de Eva Bargiela y el bailarín Uriel Luna Sambrán quedó eliminada con el 31,6 por ciento de los votos. Juliana Díaz y Rodrigo Gutta se quedaron con el 68,4 por ciento de los votos. "Juliana Díaz y Rodrigo Gutta son finalistas entre los 24 del Bailando", dijo el conductor.

"Estoy re contenta de haber estado acá, fue una experiencia hermosa, y les deseo lo mejor a todos mis compañeros que siguen", manifestó la expareja de Facundo Moyano.

Juliana Díaz y Rodrigo Gutta.JPG

Milett Figueroa habló por primera vez de su salida con Marcelo Tinelli al cumple de su hija Cande

Luego de que Marcelo Tinelli haya ido con Milett Figueroa a ver la obra Brujas, donde actuaba Moria Casán, ambos volvieron a repetir una salida este fin de semana pero esta vez la peruana acompañó al conductor al cumpleaños de su hija Cande.

Ahora, en el Bailando 2023 (América TV), el presentador le preguntó a la participante qué había hecho este fin de semana. "El viernes fui a El debate del Bailando y salimos super tarde, como a la 1.30, y no tuvimos tiempo para cenar y el sábado no fui a la fiesta ni nada porque me dediqué a descansar para los ensayos que vienen”, contó Milett.

Ahí, la jurado Pampita, al no tener respuesta de Milett, le preguntó a Tinelli: “¿Y a tus hijos cómo la presentaste? ¿Una amiga? ¿Una amiga con derecho?”. “Una amiga, puede ser, con derechos”, lanzó el conductor y agregó: “Cande la quiere mucho a Milett, y El Tirri también la quiere porque la conoce. A Mica le cayó muy bien. Bueno, y Fran que no la conocía, también”.

cumple de cande.jpg

Más adelante, la peruana detalló del cumpleaños: “Pasamos una noche muy linda, muy especial para Cande y estuve muy feliz de poder compartir con ella en una noche tan bonita. La verdad que si, la pasamos muy bien”.

También le preguntaron a la participante si le gustaba Marcelo, ella se sinceró y respondió: “Es un hombre muy interesante, muy atractivo”. “Si me gusta”, afirmó.