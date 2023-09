Bailando 2023: Marcelo Tinelli puso a prueba a Tomás Holder intentando conquistar a su mamá

Es así que tras el ingreso de Holder a la pista de baile, claramente llegó un personaje que a muchos les hará recordar, salvando las distancias, a Ricardo Fort. Con su representante regalándole a Tinelli la bandera del influencer rosarino con los colores de San Lorenzo, y su mamá vestida para el infarto, Tomás terminó llamando al conductor "Papá Holder".

Marcelo Tinelli Tomás Holder y su compañera de baile.JPG

"Tu vieja es picante en las declaraciones" reparó de entrada Marcelo Tinelli, y le confesó que desde que la vio pensó "Está buena tu vieja". Claro que el participante atinó a irse de la pista, mientras el conductor le aclaraba que se la ve como "buena mina" y deslizó como quien no quiere la cosa: "¡Está fuerte!".

Tras admitir que efectivamente su mamá es picantísima "en todo sentido", el conductor de América TV indagó sobre la actual situación sentimental de Gisela, frente a lo que el flamante participante del Bailando 2023 confirmó que ahora "está soltera", mientras disparó desafiante: "Pero yo soy peligroso". Aunque rápidamente arrugó y reconoció frente a Tinelli que igualmente lo veía "fachero".

Marcelo Tinelli y TOmás Holder - mamá de fondo.JPG

Ni lerdo ni perezoso, Marcelo lo apuró queriendo saber "¿Qué pasaría si un día me ves parlando a tu vieja? ¿Vos qué me harías?". "Marce, bajá un poquito por favor" fue la respuesta del hijo de la podóloga en tono amenazante, pero inmediatamente su compañera de baile le sugirió que en realidad podría "incorporarlo a la familia" .

Así, Tomás no dudó en preguntarle a la tribuna cómo verían la situación, y frente a los gritos del público atinó a bautizarlo como "papá Holder", mientras que Marcelo Tinelli completó, entre risas: "Iríamos a la cama solar juntos".

Embed

La triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres: "No se acercan..."

Después de que Charlotte Caniggia hiciera su coreografía, la influencer abrió su corazón y habló de la relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, en el Bailando 2023 (América TV).

En plena devolución del jurado, Charlotte contó que en su familia “todo anda muy mal, ahora está muy mal la cosa…en mi familia todos se pelean, pero creo que pasa en todas las familias, pero la mía es muy pública. Ya fue, yo estoy acostumbrada”.

Ángel de Brito le consultó cuál era el conflicto, y la participante respondió: “No hay conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, pero están como en su mambo…yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil eso”.

charlotte caniggia marcelo tinelli.jpg

Marcelo Tinelli, ahí, le preguntó si los padres la llamaban, si le escribían. Y ella confesó: "No, nunca. Me gustaría que me escriban: 'hola hija, estoy orgulloso de vos', pero nada”.

“Como papá, a Claudio Paul, al que quiero y respeto muchísimo, a tu vieja también, un mensaje: ‘Hola hija, ¿cómo estás?' Es un reclamo de la hija que más allá de todo de lo que podría haber pasado, ¿qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos?”, reflexionó el conductor.

“Ojalá recapaciten y sean padres presentes”, expresó la hermana de Alex.