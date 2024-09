Barby Franco: "La lactancia mixta me ayudó con mi rol de mamá y profesional"

"Desde que Sarah llegó, todo cambió. Ser mamá era algo que deseaba con todo mi corazón, me cambió la manera de ver y compartir la vida, en todos los sentidos", comenzó revelando la pareja de Fernando Burlando.

Y al momento de referirse al lado B de la maternidad, Franco aseguró que se trata de un "trabajo hermoso y enorme", así como también confió entre su rol de mamá, su trabajo profesional y su vida personal no siempre es fácil, pero remarcó que "la clave fue aprender a disfrutar de Sarah sabiendo que hago y doy lo mejor para ella y para mí".

En tanto, la modelo contó que por una cuestión anímica necesitó volver a trabajar, por lo que antes del año Saritah ya estaba en Pasaplatos. Y si bien tuvo muchos miedos, Barby hizo hincapié en cuán importante fue el rol de su pareja y cuánto los ayudó como familia la "lactancia mixta con leche de fórmula".

Sarah Burlando tomando la mamadera.jpeg

"Lo hablamos con nuestro pediatra, y nos dio tranquilidad saber que tenía todos los nutrientes necesarios para crecer, no le faltaba nada. Lo combinamos con la lactancia materna, y yo logré organizarme entre mis dos roles, el trabajo de mamá y el de profesional. Me pude concentrar mejor en el programa, y no sentirme culpable o preocupada", reveló a pura sinceridad.

Así, Franco agregó que el hecho de que Fernando le diese la mamadera a Sarah cuando ella estaba trabajando, también ayudó a que creacen un vínculo especial entre padre e hija. De este manera, aseguró que el dividirse las tareas, sin duda "mejoró el bienestar familiar y ayudó a la dinámica". "Nos permitió relajarnos y disfrutar más de nuestra bebé", afirmó la modelo.

Claro que luego llegó la etapa de los sólidos, y una vez más Barby Franco contó cuánto disfrutan los tres esos momentos, donde los enchastres son inevitables así como también confesó que aprendió a relajarse con algunas cosas. "Antes por ahí no podía ver una miguita en el piso y ahora... “¿Saritah tiró el plato con toda la papilla al piso? Y bueno, después lo levanto...”, confió sonriente.