Barby Franco se refirió a su aumento de peso en el embarazo, y fue contundente

“¿Te preocupa subir mucho de peso?”, fue la pregunta. Y Barby soltó: “¡Cerooooo! Son kilos de amor que me hacen sentir plena”. En ese sentido compartió una foto subida a una balanza y mostró que su talla está en 60.1 kilos.

Otra de las preguntas que recibió la mamá primeriza, es acerca de su posible casamiento con el letrado, un deseo que ya ha manifestado en reiteradas oportunidades pero que se vio siempre postergado.

Esta vez, su reacción fue contundente: “¿Se van a casar?”, quiso saber un usuario de Instagram, y la joven confesó: “El otro día fue charla fuerte en la cena. Todo sea por la nena”, dejando abiertas las interpretaciones.

Barby Franco reveló su mayor miedo durante el embarazo

Tras contar la fecha de parto que tiene prevista para fines de diciembre, Barby Franco está viviendo un momento más que feliz con su embarazo de cinco meses y medio, fruto de su amor con el abogado Fernando Burlando.

La modelo nacida en la Villa 21 estuvo en el programa Nosotros a la mañana, El Trece, y reveló cuál es su principal miedo de cara a la maternidad.

“Todavía no sé. No nació y mis amigas ya me dicen que voy a ser una madre tóxica. Estoy todo el tiempo mirándola, obsesiva. Me hago ecografías de la nada solo para verla porque la extraño”, indicó la modelo, que transita la semana 22 de embarazo.

Y remarcó sobre su origen humilde y la vida que lleva ahora completamente diferente: “Vengo con la mochila de que yo de chiquita no tenía nada, ni regalos, ni zapatillas nuevas, ni sabía lo que era un juguete, entonces estoy en duda de cómo educarla, cómo decirle que no cuando me diga si puede tener algo. ¿Cómo digo que no?”.

“Tengo ese miedo. Voy a ser sobreprotectora. El exceso de cosas no está nada bueno tampoco. Eso también me da miedo, porque no nació y ya le regalaron un auto. Estoy como en esa etapa que creo que me va a llevar directo a terapia”, aseguró sincera Barby Franco.