Barby Silenzi reveló detalles de cómo fue su reconciliación con El Polaco

“No hubo nada ni de mi parte ni de la parte de él, tenemos esos temas solucionados (en referencia a las infidelidades). Lo que pasó es que hubo como un desgaste de la relación. Él estaba con mucho trabajo, las nenas y no nos pudimos encontrar”, agregó.

Por otro lado, Barby se sinceró sobre cómo fue todo el proceso con su pareja desde que se conocieron: “Hicimos todo muy rápido. Nos pusimos de novios y al mes quedé embarazada. Después nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos, nos agarró la cuarentena. Entonces hubo como una convivencia obligada, además de todos los niños”.

el polaco barby silenzi.jpg

Barby Silenzi sobre su reconciliación El Polaco: "Hay amor"

En cuanto a su actualidad, indicó: “Ahora estamos conviviendo como hacíamos antes, un poco acá, un poco allá. Abril está creciendo y es medio chino estar en un lado y en el otro, y ella necesita un poco de estabilidad”.

Por último, Barby Silenzi remarcó que fue El Polaco quien inició el operativo reconciliación: “Fue una iniciativa de él. Yo me ponía una coraza de ‘no quiero saber nada, no quiero que te quedes a tomar mates’. Pero él venía y me decía ‘paso un ratito y la veo a Abril’, pero pasaba rato acá y me convenció porque hay amor”.