Tras una fuerte crisis, El Polaco y Barby Silenzi están reconciliados

"Se volvieron a seguir en las redes. Y, por ahora, están juntos", mencionó la panelista del ciclo de El Trece.

El Polaco y Barby habrían decidido darse una nueva oportunidad tras una pelea entre ellos, que se habría generado por dichos de Valeria Aquino, la ex del cantante.

¿Qué dijo Valeria Aquino sobre El Polaco y Barby?

Hace unos meses, Valeria Aquino, la ex de El Polaco, dio un móvil con Intrusos (América TV) y habló de la tensa relación con Barby Silenzi.

"Yo no la careteo. No la banco y punto", afirmó sobre la actual pareja del cantante de cumbia.

Aquino también aseguró que su ex "es un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sentenció.