La impactante teoría de Marcela Tauro sobre la confesión de El Polaco por su crisis con Barby Silenzi

Ahí, los panelistas coincidieron con la postura de la periodista y admitieron que el músico tiene fama de "picaflor". “Ojalá me equivoque, pero él donde pone el ojo…”, lanzó Tauro.

“A él le gusta seducir”, afirmó Marcela sobre El Polaco, quien también estuvo en pareja con Silvina Luna, Gianinna Maradona, Karina La Princesita.

Embed

La polémica afirmación de Barby Silenzi sobre su separación de El Polaco: "Usó nuestra..."

Barby Silenzi y El Polaco pasan por una nueva crisis de pareja que sorpresivamente el propio cantante de cumbia confirmó en su visita al programa dominguero de Juana Viale.

Este lunes, en charla con Intrusos, América Tv, la bailarina se refirió a este tema y mostró su sorpresa y malestar por lo que dijo El Polaco, ya que siempre suele mantener su vida privada al resguardo.

"Nunca le gustó que se habla de su vida privada y que él mismo saque esto... Me pareció innecesario", dejó en claro Barby.

Y sobre lo que contó de la separación de ellos explicó: "No tengo idea por qué lo hizo, capaz porque va a sacar un tema nuevo o va a estar en un teatro".

Embed

"Lo del viaje a Brasil lo sabía. Y cuando quiere discutimos por boludeces dos o tres días sin hablar y ya", dejó en claro Silenzi. Y sentenció: "A mí me gustaría cuando él vuelva que empiece hablar de lo que él mismo dijo".

En tanto, reconoció cuándo fue la última vez que hablaron: "El martes tuvimos una discusión normal como siempre, nada grave que no se pueda solucionar con una charla. Y de ahí no hablamos más de nada".

"Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así. Yo estoy hablando acá por culpa de él. Hasta que no hable con él no puedo tomar una decisión", finalizó Barby Silenzi.