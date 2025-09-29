Bautista Mascia anunció qué hará con la casa que ganó en Gran Hermano y sorprendió a todos

bautista mascia casa gran hermano donada 3

"Acá vamos a poner la vivienda para que la Asociación Civil La Casita Trans tenga su lugar más grande para que siga acompañando y ayudando a tanta gente", señaló con alegría y el emoji de un corazón sobre el fin que tendrá ese espacio.

Por su parte, desde la entidad agradecieron el enorme gesto que tuvo Bautista Mascia tras el encuentro en persona: "Hoy nos visitó Bautista Mascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024. Por fin pudimos conocerlo y agradecerle personalmente, contarle más sobre lo que hacemos, lo que proyectamos y lo importante que será este espacio para todas las niñeces y juventudes trans de la provincia".

"Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotrxs el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y SER en plenitud", se precisó en el posteo sobre qué se hará en ese terreno cedido por el ex GH.

"El encuentro fue muy hermoso, y quedará tatuado para siempre como el inicio de algo increíble. En pocos días, el paisaje se transformará en paredes y estructuras, en un hogar amoroso, lleno de voces, risas y abrazos. Gracias por tanto, querido Bauti! Te amamos!", finalizaron agradecidos por el valorable gesto del cantante uruguayo.

bautista mascia casa gran hermano donada

Santiago del Moro adelantó el dato que cambiará por completo el juego en Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro contó que en la nueva edición de Gran Hermano habrá una particularidad ya que se podrán sumar famosos a la convivencia junto a los participantes.

“En el nuevo GH, Generación Dorada, el juego cambia y la particularidad será que podrá haber famosos o no famosos, que de hecho alguno de los famosos que estará en la ceremonia pueden ser parte de la generación dorada”, explicó el conductor del reality el viernes en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe.

Y adelentó que una figura internacional tendría intenciones de sumarse al reality: “Me acaban de decir ayer que ya hay una figura Latinoamericana que está interesada en formar parte”, confesó sumando aún más incertidumbre a lo que viene en pantalla.

Sobre el final, el conductor aclaró que las reglas de juego se mantendrán como hasta ahora y que luego dependerá de los famosos si el público los elige o no para seguir.

"Esta vez Gran Hermano puede invitar a famosos o influencers a que formen parte de la temporada. Las reglas van a ser las mismas para todos, todo corre en base a lo que hagan y después decide la gente”, precisó Santiago del Moro.