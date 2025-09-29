El plan de APTRA para evitar tensión entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro

"Habrá un tape con el repaso de su trayectoria pero no se entregará placa ni estatuilla. Ni Elba (Marcovecchio) ni las chicas (Lola y Bárbara) deberán subir al escenario", explicó el periodista Daniel Ambrosino al respecto, miembro de la entidad.

Esta acción fue idéntica a lo sucedido en la entrega del Martin Fierro a los portales web donde se vio un video especial dedicado a Lanata pero no hubo una distinción física que obligue a algún familiar a subir al escenario.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Elba Marcovecchio contó por qué se peleó con las hijas de Jorge Lanata

A unas semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio rompió el silencio en un mano a mano con Ángel de Brito para LAM (América Tv) y se refirió a qué pasa con Bárbara y Lola, hijas del periodista.

"Yo no entendía qué había hecho y un día le digo a Jorge que si había hecho algo podía repararlo o tener una charla para poder solucionarlo. Y ahí Jorge me mostró un mail que este mismo problema pasaba en su relación anterior. Me quería decir con eso que el problema no era conmigo", indicó Marcovecchio, quien se casó con el conductor en 2022.

"Me acostumbré a la situación. Los desprecios eran muy marcados", aseguró la abogada. Y después remarcó: "A mí me dolió mucho, también lo respeté, que Bárbara ni quisiera conociera a mis hijos. Los cruzó una o dos veces para una comida el Día del Padre que Jorge se impuso. Jorge quería que comieran los cuatro".

Elba Marcovecchio recordó después el buen vínculo que tenían sus hijos con Jorge Lanata. Ahí, Ángel quiso saber: "¿Y vos por qué no te pudiste ganar a ellas (las hijas de él)? ¿Por qué te odian?".

“En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto", le contestó la letrada al conductor sobre la tensión con las hijas de su ex esposo.

"Lo que pasó fue atroz", siguió. "¿Qué fue lo que más te dolió?", le preguntó Ángel. "Sacar de contexto los videos para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún signficado en la Justicia”, expresó indignada.