El crudo mensaje de Ernestina Pais sobre sus meses en una clínica de rehabilitación

En la descripción del posteo, Ernestina agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso de sanación.

“Gracias familia, gracias amigos (mi familia extendida), gracias Millón Argentina, gracias socios amigos, gracias a todos los que me dijeron la verdad, a los que me cuidaron”, sumó.

Y finalizó: “Gracias a los que vieron mi dolor y me abrazaron aún con sus retos y gracias a mis maravillosos compañeros de internación y al mejor equipo del mundo, el equipo de Udi Gens. Gracias a todos ellos, vuelvo a tenerme, a abrazar mi vida. Solo puedo decir gracias”.

Ernestina Pais reveló cuánto estuvo internada y qué perdió por su adicción: "Colapsó mi alma"

Ernestina Pais contó detalles de cómo fue su internación para recuperarse del consumo de alcohol en una nota con el programa Intrusos, América Tv, donde dio detalles del mal momento que pasó en su salud y cómo pudo recuperarse.

"No es fácil pero por suerte depende de uno. En el caso de la salud mental, que mi caso tiene que ver con el consumo problemático, depende de uno. Me sorprende la agresividad de la gente. No hay diferencia entre el alcohol y otras cosas", indicó la conductora.

"Todo lo que sea salud mental puede terminar en cualquier cosa. Esto es un día a día, con mucho trabajo lo podes llevar. Lo mío fue consumo problemático de alcohol", se sinceró Ernestina Pais.

"Empezó con señales, la cosa va creciendo y como el alcohol es como que entra en lo que es aceptado socialmente", recordó. Y comentó cuál fue el peor momento: "En la pandemia mueren mis dos socios y con el restaurante cerrado, ahí empezó. Nunca lo usé para trabajar pero sí en otros horarios fuera del trabajo".

"Lo que más me vulneraba era lo que se decía de mí. Tengo un costado híper sensible y todo me llega al corazón y me lastima", reconoció Ernestina, quien estuvo seis meses y medio internada.

Y contó que por pedido de su familia y amigos se internó de verdad: "El primer mes me autointerné en una clínica con ciertas libertades, salí y tuve una recaída muy grande en Uruguay, y después vino la presión de mi familia para internarme seis meses y medio. Ahí dije: 'de acá me voy con el alta médica, no antes'. Los dos primeros meses sin contacto con el afuera, fue fuerte, arañaba las paredes".

"No perdí por suerte desde lo económico lo que sí uno pierde mucho el autoestima y los vínculos que se rompen. Hoy estoy a pleno en todo", explicó Pais.

Y cerró con valentía contando cómo hizo para decidir sanar del todo: "En la última época de consumo, consumía llorando, no aguantaba más. Colapsó mi psiquis y mi alma. Ahí mi familia y amigos me presionaron: 'hasta acá'".