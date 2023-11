Belén Francese reveló la razón por la que vende contenido erótico y qué hace con el dinero que gana

Francese admitió que se sumó a esto con el fin de generar rédito económico y poder mejorar su situación con este ingreso, lo que fue apoyado por su marido, Fabián Lencinas. Y hasta dijo qué hace con el dinero que recibe de allí.

“Me encantó la idea de concientizar con las miles de mujeres que me escriben por día contando que en base a que fueron madres pierden su lado sexy y me piden tips”, dijo la madre de Vitto.

“A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije bueno, ahora es el momento porque me siento plena", remarcó.

Y contó qué le produce que otros la vean a pura sensualidad: "Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo. Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y Divas Play. ¿Qué más? Todo por mis hijos Con lo que ganó pago el colegio”.

La dura embestida judicial de Belén Francese contra Andrea Rincón tras el feroz cruce

Se vio al aire el feroz ida y vuelta entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar. La ex Gran Hermano explotó contra la actriz, en medio del programa de Andy Kusnetzoff.

En una nota con A la Barbarossa, Telefe, Belén habló sobre la pelea con la morocha y sorprendió al anunciar que evalúa iniciarle acciones legales. "Me quedé mal. Me quedé con bronca. No dije nada grave. Dije una anécdota naif", sostuvo.

"Si te hacés la picante, la arrabalera... y después te querés hacer la que no, la que cambió, la que evolucionó. ¡No! Sos esa y peor", remarcó, indignada con la ex GH.

Belén también se refirió al presunto cuadro psiquiátrico, que la habría llevar a Andrea Rincón a reaccionar como lo hizo en PH. "Si ella tiene eso que no me acuerdo el nombre.... Primero dijo que no sentía nada, después dijo que sentía todo 30 por ciento... No entiendo... Si ella tiene un diagnostico médico, la tienen que cuidar", consideró.

En el cierre de la nota, la actriz confirmó que analiza la posibilidad de llevar adelante un juicio contra la ex GH. "Ella dice que discriminas a todo aquel que tiene un problema...", le comentó Pía Shaw.

"Tampoco la pavada y tratarme de pelo... Es todo un gran disparate. Se maneja con la mentira. Tengo un límite. A mí no me va a ensuciar. Y sino, bueno, tendré que hacer algo legal", concluyó.