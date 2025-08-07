El desgarrador testimonio de María Rosa Fugazot a dos meses de la muerte de su hijo René Bertrand: "Estoy enojada..."

Y tras recordar que todo empezó con un dolor en el omóplato, por lo que primero pensaban que era un desgarro o una fisura pero después se le pasó a la cadera, Fugazot deslizó que a pesar de los avances médicos, tardaron seis meses en diagnosticarle el cáncer mientras lo pasearon con todo tipo de estudios, que incluso debió pagar de manera particular para que le diesen un turno razonablemente cercano en el tiempo.

María Rosa Fugazot y René Bertrand 1 - captura Intrusos

María Rosa Fugazot habló de su enojo con Dios tras la muerte de su hijo René Bertrand

Asimismo, sobre cómo vivió ese tremendo dolor de ver morir a un hijo, María Rosa Fugazot admitió: “Yo sentía rabia, pero él me decía ‘tranquila mamá, las cosas son así’ y como a mi me sube la catalana el me decía ‘mamá te hace mal, dejá’”. Pero uno de los momentos más dolorosos, sin duda, fue cuando reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo. “Entiendo que le tienen que decir la verdad a alguien y me tocó a mí, pero antes ya me habían dicho ‘miré, el 80% no salen, así que…’ y yo dije ‘está bien’”.

“Yo vivo a 10 cuadras, iba todo el tiempo para ayudar y para estar porque él me llamaba y eso es lo que me llamó la atención porque siempre fue muy independiente y ahora me decía ‘¿cuándo venís?’”, admitió casi como si todavía no hubiese caído en la cuenta de lo sucedido. “Él me decía ‘vos tenés que estar acá, no tenés que estar en ningún lado’ y a mi me parecía raro porque si él me decía que le dolía el estómago y yo respondía que iba para allá él me contestaba ‘ay mamá, dejá de escorchar no pasa nada’”, siguió rememorando sobre la cercanísima relación que mantenían.

María Rosa Fugazot y René Bertrand - captura Intrusos

En tanto, sobre el sufrimiento de René durante sus últimos días, María Rosa Fugazot remarcó que su hijo "nunca se quejó". "Lo único que me decía era ‘me duele, no para’ y me daba no sé qué porque parecía mi papá porque hacía el mismo gesto y yo pensaba en los genes", señaló todavía a flor de piel.

Asimismo, cuando Karina Iavícoli le consultó si estaba enojada con Dios o si había aceptado lo que pasó, Fugazot se sinceró: “Hay un punto en el que no sabés con quién enojarte. Estoy muy enojada, pero no sé con quién”. Y agregó en carne viva: “Yo creo en Jesús, yo soy cristiana de Cristo porque me llevé siempre del sacrificio y de la palabra de Jesús y lo sigo haciendo, entonces yo le digo ‘¿tenía que pasar tanto?’”.

“Yo le decía a Jesús que me lleve a mí en vez de a él porque era la lógica, me lo dice también mi hijo mayor que por lógica era él y yo le digo que no se sienta culpable porque uno no elige”, expresó en tanto Fugazot en medio del más profundo dolor que cualquier madre puede atravesar.