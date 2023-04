Marixa Balli reveló un romance retro con famoso conductor de televisión: "Tenía pelo largo y era..."

Beto Casella Marixa Balli.jpg

Como no podía ser de otra manera, sus compañeras quisieron saber cómo era el actual conductor de Bendita (El Nueve) como amante. Y su respuesta fue concreta y sincera: "Es un tipo divino, buena persona y con carácter. En ese momento, tenía pelo largo y era muy canchero".

Asimismo, Balli agregó entre risas: "De verdad es una persona divertida, simpático, caballero... En ese momento trabajaba en una revista muy conocida. Fui a bailar y lo conocí. Realmente es amoroso, muy copado".

En tanto, sobre cómo y por qué se terminó el amor entre ellos, Marixa apeló nuevamente a su honestidad. "Se terminó por algo mutuo pero yo era bailarina en plenitud, yo tenía que focalizar en el Colón porque no podía ir sin dormir por ejemplo", concluyó graficando así el gusto por la vida nocturna que llevaba por entonces un joven Beto Casella.

El crudo relato de Marixa Balli del accidente que casi le cuesta la vida: "Me quería tirar del auto"

El jueves pasado en LAM (América TV), Marixa Balli logró conmover a todos en el piso con una historia impactante. La ex vedette recordó el tremendo accidente, que ocurrió en marzo del 2000 en Ruta 2, y casi le cuesta la vida.

"Me acuerdo de todo. Veníamos de Mar del Plata porque había ido a visitar a mi familia", comenzó narrando la morocha. "Salimos a la madrugada. Veníamos charlando", siguió.

Balli mencionó que, en un momento del recorrido, le dijo a su pareja que estaba un tanto atemorizada por la velocidad con la que él manejaba. "Paramos en un peaje. Y, como venía manejando muy fuerte, yo le dije: 'frená porque nos matamos'", detalló.

Marixa Balli el accidente que casi le cuesta la vida - captura LAM.jpg

"Me prometió que iba a bajar la velocidad, pero, después del último peaje, arranca muy fuerte. No me miró más. Real o no real, el asiento, que era para dos personas, se transformó en un freezer", agregó.

La ex vedette rememoró que pensó en arrojarse del vehículo en movimiento. "Yo me quería tirar del auto. Sentí un frio paralizante. Fue una situación terrible", precisó.

La panelista advirtió que lo que siguió fue dramático: "No dobló la curva y empezamos a volar por los aires. Fue impresionante".

Finalmente, Balli narró que abrió los ojos y descubrió lo peor. "Cuando termina el último tumbo, me empiezo a pellizcar porque pensé que estaba en otro plano. Abro los ojos para decirle: 'bajemos' y ahí veo que todo. Él estaba agonizando", terminó.