La extraña reacción de Costa tras los fuertes dichos de Karina Iavícoli sobre su actitud con los medios

"Las pelotudeces que hablan o que hablamos", y "en estos lugares de mierda que trabajamos", fueron algunas de las letales frases de la panelista de Cortá por Lozano que generaron la reacción de la periodista.

Fue así tras repasar la particular situación, la integrante de Infama, LAM y Polémica en el bar en la pantalla de América TV planteó: . "Si ella cree eso, ¿Qué hace sentada ahí? Digo, que se levante y le deje el lugar a otro", preguntó a viva voz al tiempo que dejó en claro: "Yo no consideré ni que hablo pelotudeces ni que trabajo en lugares de mierda".

Pero extrañamente, la humorista optó por no hacer declaraciones y fue tajante en su respuesta a este portal. "No escuché nada ni lo pienso hacer jajaja", expresó al cabo de una hora ante la consulta de PrimiciasYa. En tanto, frente al repaso de sus controvertidos dichos mostrándole por escrito sus declaraciones y las de Iavícoli, la humorista fue tajante. "Te dije que no iba a leerlo", sentenció firme en el intercambio vía WhatsApp dando así por terminada la conversación.

Gonzalo Costa

Cuál fue la justificación de Horacio Pagani tras tildar de "tipo" a Costa

Luego de su filoso planteo sobre el lugar que hoy ocupan las mujeres en el debate futbolero y del cruce que protagonizó con Diego Leuco, Horacio Pagani volvió a quedar en el centro de la escena por otra declaración que encendió la mecha en televisión.

Todo ocurrió al aire de Bendita (El Nueve), cuando el histórico periodista escuchó a Costa y lanzó una frase que no pasó inadvertida: "Yo creí que era un tipo". El comentario generó incomodidad inmediata en el estudio y fue Edith Hermida quien salió al cruce sin vueltas: “No, basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio”, le marcó, intentando ponerle un freno a la situación.

Como era de esperar, las palabras de Horacio Pagani no tardaron en viralizarse. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron con críticas y cuestionamientos hacia el panelista, instalando una nueva controversia en torno a su figura. Frente al ruido que se generó, el periodista decidió dar su versión de los hechos y lo hizo nada menos que en el ciclo de Moria Casán.

Invitado a La mañana con Moria (El Trece), Pagani buscó explicar qué fue lo que ocurrió en ese momento: “No vi la cara y sentí una voz de hombre y dije hombre. En realidad yo no conozco a nadie”, sostuvo en diálogo con la conductora, intentando bajarle el tono a la polémica.

Pero eso no fue todo. Ante la consulta de Moria sobre la catarata de críticas que recibió, el periodista profundizó su postura: "Soy de la vieja ola y soy de otro tiempo, donde existían menos palabras y más códigos. Existía la privacidad y los códigos del silencio y ese tipo de cosas. Entonces a mí me sorprende esto", expresó, marcando una clara diferencia generacional.

Lejos de esquivar el debate, Horacio Pagani agregó: "Yo estoy incluido, a esta edad, y trato de adaptarme a las circunstancias y fundamentalmente divertirme. En el nuevo plantel de Bendita son todos muchachos nuevos y hay jóvenes. Me trato de adaptar a ellos y ya rápidamente se consiguió una comunión. Por supuesto extraño a los viejos compañeros, los que se fueron y con todos tengo excelente relación", aseguró.

Finalmente, cerró con una definición que volvió a dejar tela para cortar: "Pero claro, yo soy de otra época y estoy insertado aquí como un bulón tratando de defender todavía los valores que existían antes". Una frase que, fiel a su estilo, volvió a dividir opiniones.