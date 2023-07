¡Bombazo en Intrusos! Inesperada separación de famosa periodista que ganó un Martín Fierro

"Estaba en pareja con alguien que tiene que ver con los medios de comunicación y se acaban de separar", precisó el periodista a modo de chimento enigmático.

Y agregó: "Es una mujer con mucha experiencia en el rubro periodístico. Habían tenido una separación previa y sorprendió que los vieron públicamente juntos hasta hace muy poquito".

"Lamentablemente este segundo intento no funcionó porque se acaban de separar", introdujo el panelista. Y finalmente reveló el nombre de la famosa periodista en cuestión que se separó y causó sorpresa en sus compañeros de programa.

"Tiene que ver con Mariel Di Lenarda, que se acaba de separar de Gabriel Zapata, que es técnico de Artear", explicó Pampito.

El pedido de disculpas de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda: "Si estuve bien o mal no lo voy a decir"

En la entrega de premios Martín Fierro 2023, el cronista de LAM, América Tv, Santiago Sposato, había entrevistado a la ganadora a Mejor panelista, Mariel Di Lenarda, y le había consultado sin filtro si creía que realmente merecía la estatuilla por sobre Yanina Latorre, que con su verborragia marcó un nuevo estilo en los programas de debate.

La periodista se mostró tan incómoda por la pregunta y opinión de Sposato que la nota terminó generando muchísimas críticas hacia el cronista de LAM. Este martes, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, Sposato dio la cara y asumió su error con Di Lenarda.

"¿Cuándo te diste cuenta de que estuviste mal?", le preguntó de Brito al cronista que estaba sentado en el estudio. "Después de que saliera la nota al aire. Ahí, cuando empezás a leer las redes, te das cuenta de que Mariel la pasó mal. Pensaba en la nota que yo le hice si se puso mal, porque yo no la sentí quebrada", reflexionó.

"Hoy le escribí a las 9 de la mañana al Pollo Álvarez y le dije: 'Pollo, tengo ganas de ir a la puerta de Kuarzo y cuando salga Mariel pedirle disculpas, sin cámara, nada'. Quería que sea un cara a cara para decirle que no había estado bien, porque yo si estuve bien o mal no lo voy a decir. Si Mariel se sintió mal, listo, estuve mal", explicó.

En un principio, el Pollo Álvarez le dio el visto bueno y le dijo al cronista que le iba a consultar a Di Lenarda sobre su visita. "Me escribe el Pollo a los cinco minutos: 'no vengas, esperemos unos días'", contó Sposato dando a entender que la periodista continuaba enojada.

Después, Sposato la vio hablando en Nosotros a la mañana, El Trece, y escuchó que la periodista se sintió muy mal durante la nota. "Como yo no me di cuenta en ese momento que estaba mal, entonces le escribo y le digo: 'Mariel, te lo quería decir personalmente. Recién escuché que te pusiste mal durante la nota, no me di cuenta. Te pido disculpas. Ojalá algún día te lo pueda decir en la cara'", contó.

"Después me mandó un mensaje me dijo: 'no, todo bien'. Charlamos, y a los minutos me llama la productora del programa y me dijo si le quería pedir disculpas al aire y le dije que sí, por supuesto", cerró.