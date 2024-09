Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, reveló qué piensa del romance de su mamá con Javier Milei

"Mi mamá me dijo de toque que lo haga y me divierta, no costó mucho la decisión. Lo pensé y dije: quiero cumplirle ese sueño a la Brenda de chiquita que bailaba, cantaba en el living de su casa, hacía shows a la familia", continuó.

Y remarcó sobre esta oportunidad: "Todo lo que hice en mi carrera fue como comunicadora, esto es algo completamente distinto y dije voy a experimentar algo nuevo y divertirme".

Acera de poder cantar alguna canción con su madre, Brenda Di Aloy contó: "Trío musical no creo la verdad, pero sí que esté en alguna gala, no todas, apoyándome, está bueno. La re veo acompañándome".

Sobre cómo palpita las devoluciones del jurado, que suelen ser picantes, Brenda comentó: "Entiendo que van a estar esas devoluciones picantes, me la veo venir, pero a pesar de eso disfrutarlo a full. Dije que sí sabiendo que parto de ese sí son las críticas. Tomármelo con mucho humor y disfrutarlo".

En cuanto al romance de su madre Yuyito González y el presidente Javier Milei, indicó: "Ella está de novia con el presidente y es obvio que va a generar de hablar. Es parte de la decisión que tomó. Yo como hija si está feliz la apoyo, me ocupo de preguntarle cómo está todo el tiempo. La veo bien y feliz, si la viese mal, ahí sí me preocupo. Pero como la veo bien y tranquila, yo estoy bien".

"No vivo con ella en el día a día pero cada vez que le pregunto cómo está me dice que está bien y la veo que está bien. Se que se va a venir un encuentro en Olivos. Hubo un encuentro familiar en lo de mi hermana y estuvo muy lindo. Hicimos un asado y Javier llevó flores para mi hermana", siguió.

"Sé que es su deseo en algún momento de su vida casarse. Si siguen así de enamorados, espero que algún día lo hagan, nada más lindo que celebrar el amor. Si todo prospera, creo que eso va a suceder", cerró la hija de Yuyito González.

Yuyito González se le plantó a Susana Giménez por la entrevista a Javier Milei: "No necesito que..."

Susana Giménez regresa a la televisión finalmente el domingo 22 de septiembre a las 22 horas por Telefe y una de las primeras entrevistas fuertes que tendrá en su programa será una charla mano a mano con el presidente de Argentina Javier Milei.

Lo cierto es que desde su programa Empezar el día, Ciudad Magazine, Amalia Yuyito González aclaró por qué no aparecerá con su pareja cuando sea entrevistada por la diva.

"De intimidades no vamos hablar. La nota sería realmente al presidente de la Nación", indicó la actriz. Y añadió con firmeza: "Ahora no voy a ir al programa de la Su, si nos ven juntos en un programa de televisión va a tener que ser en este".

"Para el programa de Susana llevar al presidente sería un golazo", remarcó Yuyito. Y dejó en claro: "Yo no necesito que opine Susana ni nadie de la relación ni que me vean".

"Nosotros tenemos una característica muy linda y siempre conversamos todo. Nosotros no necesitamos sobre acturar de novios por eso donde vamos, vamos súper discretos. Cuando lo acompaño a las charlas casi ni se me ve, voy y vengo como la novia de Javier, en el rol real", fundamentó la conductora sobre el perfil bajo que intentan mantener el vínculo con el presidente.

"No necesitamos sobre actuar ni demostrar nada. No me gusta hablar de nuestras intimidades, yo cuento acá lo lindo, lo social, el amor, que son lindas de compartir", continuó Yuyito González.