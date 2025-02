Brenda Gandini se hartó y respondió si Gonzalo Heredia le fue infiel con la China Suárez

En una nota con Desayuno Americano, a Brenda Gandini le preguntaron por este rumor y fue tajante. "En su momento ya se había desmentido, no sé por qué se reavivó ahora ese tema. Imagino que es por un tema de agenda. Pero nosotros no tenemos más nada que decir que eso”, señaló.

“¿En algún momento dudaste, frente a esta noticia?”, le retrucó el notero. “No, la verdad que no. Confío en mi marido”, remarcó la actriz.

“Ustedes en su momento estuvieron en crisis”, señaló la cronista de Intrusos, que también dialogó con Gandini. “Tuvimos crisis. Hace 15 años que estamos juntos. Hemos tenido crisis que ustedes no se enteraron, nos hemos separado cuando ustedes no se enteraron, y no son cosas que nosotros hablemos públicamente”, contestó la rubia.

Por último, algo molesta, cerró: “Cuidamos nuestra relación. Cuidamos nuestra familia. Cuidamos mucho a nuestros hijos. Claramente que estas cosas te afectan porque no está bueno que se digan cosas que no son verdad, que se quedan instaladas en la gente y faltan el respeto”.

Gonzalo Heredia enfrentó el rumor de infidelidad con la China Suárez en ATAV: qué dijo

Yanina Latorre disparó otra bomba en medio del escándalo con los chats entre la China Suárez y Wanda Nara y dejó picando que la actriz se habría metido en la pareja de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes llevan más de 13 años juntos y tienen dos hijos, Alfonsina y Eloy.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna no te importa nada de nadie”, lanzó la angelita desde sus historias de Instagram.

Esto tiene que ver cuando Heredia y la China coincidieron como protagonistas de la ficción de El Trece, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde ella interpretó a Raquel, la Polaca, y él a Aldo Moretti.

En 2021 y en plena pandemia, Gonzalo Heredia dio una nota con el programa Intrusos, América TV, donde enfrentaba los rumores de romance que circularon con su compañera de elenco, y lo desmintió rotundamente.

"Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse . Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar”, decía el actor.

Y remarcó: “Uno sabe cómo es el juego, sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta, yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó y demás. La verdad es que es todo mentira”.

“Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad. Hincha un poco las pelotas tener que salir a decir que no es así”, indicó Gonzalo Heredia.

Y sobre la China Suárez, el galán reiteró: “Trabajamos juntos en ATAV. Para mi ATAV fue un programa hermoso, donde conocí mucha gente y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego y está bien, no pasa nada".

“No hablé con Brenda (Gandini) porque no pasa nada, está todo bien”, dejaba claro por aquel entonces Gonzalo Heredia. Y cerró el tema: “Si no me paraba acá y no hablaba con vos, algo se iba a decir, entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada”.